Transports adjudica per 9,8 milions d'euros la construcció de la nova estació de Reus-Bellissens

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 9,8 milions d'euros (IVA inclòs) les obres de construcció de la nova estació de Reus-Bellissens, emmarcat en el pla «Transformem Rodalies».

L'actuació, realitzada a través d'Adif, millorarà la multimodalitat de la localitat, connectant-la amb la xarxa de Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya, atenent així les demandes actuals i futures de la mobilitat de viatgers. El projecte inclou un nou pas inferior urbà, que connectarà l'eix central del Campus Universitari de Bellissens amb l'estació d'autobusos.

Per l'estació circularan els serveis de les línies RT1 (Tarragona-Reus) de Rodalies del Camp de Tarragona i els trens regionals R14 (Barcelona-Lleida) i R15 (Barcelona - Riba-roja d'Ebre). Segons els estudis de demanda realitzats per Adif, s'estima que la nova estació registrarà un trànsit d'uns 1.400 viatgers diaris, que podrien arribar fins als 3.500 viatgers/dia en un horitzó de 30 anys.

El projecte

La nova estació estarà situada al costat del Campus Universitari de Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Tecnoparc i l'institut Roseta Mauri, entre altres.

Estarà integrada per mòduls arquitectònics diferenciats, comptarà amb dues andanes laterals amb espais d'espera i recorreguts accessibles coberts per marquesines. El pas inferior que connectarà les andanes serà accessible, amb ascensors i escales fixes.

El projecte, que executarà l'empresa Contratas y Ventas, inclou una àrea d'aproximació i accés per als vianants accessibles, connectant amb àrees urbanes reservades per a parada de vehicles, taxis i autobusos, i integrant espais per a nous models de mobilitat sostenible.

Junt a la nova estació es construirà un nou pas urbà, que finançarà l'Ajuntament de Reus, que connectarà l'eix central del Campus Universitari de Bellissens amb el carrer Jaume Vidal i Alcover i l'estació d'autobusos. D'aquesta manera, es potenciarà la permeabilitat i centralitat de la nova estació ferroviària en la trama urbana.

La urbanització entorn del pas reforçarà la integració a la ciutat i els itineraris accessibles des de tots dos costats de la ciutat. De fet, el pas urbà s'integra amb l'estació i la ciutat a través d'una plaça escalonada i accessible, que genera espais confortables i assegurances, alineats amb els estàndards d'urbanisme de gènere.