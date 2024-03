Reus comptarà amb el New Art Centre, un espai «únic» referent de l’art tecnològic de 3.000 m2

La col·lecció de la New Art Foundation incorpora obres recents, com les de Marina Núñez (esquerra), del 2021, i d’altres més antigues i que il·lustren l’evolució de l’art tecnològic, com ‘Urbetrònica’, de Veyrat, del 1999.Gerard Marti Roig

Una columna de fusta que riu, plora, gaudeix o pateix si se l’abraça; una mà metàl·lica que, en comptes d’estar freda, irradia la temperatura humana; un xilòfon que sona segons la pluviometria i un mirall de mosques. Són quatre exemples de les obres d’art tecnològic que conserva —i promou— la New Art Foundation. A la carretera de Constantí, amb el suport de la Diputació de Tarragona, ha projectat la construcció del New Art Centre (NAC), una nau de 3.000 metres quadrats (m2) que permetrà exposar i conservar obres d’art tecnològic. L’objectiu és que obri portes a finals de novembre.

La nau estarà presidida per una sala d’exposicions amb una col·lecció fixa i mostres temporals. Al costat, hi haurà un magatzem de 1.450 m2 «que no estarà tancat, sinó que serà visitable». L’hangar respon a un doble objectiu: «fer visible tot el que hi ha» i permetre el correcte manteniment de les produccions, de manera que «es vagin endollant i apagant i puguem detectar si hi ha un problema», explica el president del Patronat de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez. El centre també comptarà amb sala de reunions i tallers visibles —per a artistes i enginyers i per a dur-hi a terme activitats pedagògiques—. «És un centre únic», valora Rodríguez. A diferència d’un museu convencional, el visitant no és un espectador, sinó que se l’anima a interactuar amb la peça.

L’obra de Vernhes simula un mirall, però que no és instantani.Gerard Marti Roig

El president del Patronat afirma que és un projecte que beneficiarà «tot el territori» i que Catalunya se l’ha «de fer seu», ja que aportarà «prestigi» i esdevindrà un «dinamitzador» que atraurà un turisme «de qualitat» que permetrà diversificar una oferta que, al sud, ja compta amb actius com la Tarragona romana o el modernisme reusenc. Subratlla que la comunitat artística l’ha rebut «amb molta expectació i il·lusió».

Rodríguez afegeix que, amb el NAC, es busca que els artistes tinguin un espai per mostrar i dipositar les obres. «El 70% de la producció d’art tecnològic es perd», assegura, ateses les dimensions i les dificultats per mantenir-les. A més, destaca el creixement «exponencial» d’aquest moviment artístic lligat a la tecnologia i la ciència: ha passat de representar, fa poc més d’una dècada, un 1% de l’art contemporani al 8% actual.