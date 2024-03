La Banda Simfònica de Reus, subcampiona al concurs de bandes 'Flicorno d'Oro' d'Itàlia

Aquest diumenge la Banda Simfònica de Reus es va proclamar subcampiona en la Categoria Superior del prestigiós concurs internacional de bandes Flicorno d'Oro celebrat a Riva del Garda (Itàlia).

La banda, dirigida per Joan Ramon Reverté, va interpretar el pasdoble Traner de Rafael Talens, The Stone Guardians de Thomas Doss, i Prise Jerusalem d'Alfred Reed. Amb aquestes peces, la banda va aconseguir la segona millor puntuació, en un certamen on hi van participar 60 bandes.