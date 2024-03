«La dansa ofereix l’oportunitat de ser conscients de la mort i, a través d’ella, de la vida»

L’expectació fou màxima: totes les cadires foren ocupades al Saló Noble del Palau Bofarull i, a la porta, es congregaren curiosos que esperaven pacientment la dalla; volien veure els vius i els morts: la Dansa de la Mort, recuperada per la Confraria de la Verònica, fou presentada ahir. Sortirà per Divendres Sant i ha estat apadrinada per la regidora Montserrat Flores.

L’edil, responsable dels serveis funeraris, expressà que és «constructiu que es parli de la mort» i que «continua sent imprevisible i a qualsevol pot afectar en qualsevol moment». «La dansa oferirà l’oportunitat de ser conscients de la mort i, a través d’ella, de la vida que gaudim», tancà.