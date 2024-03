La construcció de la nau logística de P3 al sector H12 Mas Sunyer de Reus s’iniciarà el segon trimestre

El compte enrere perquè emergeixi el major projecte logístic en curs a Catalunya ja s’ha activat. L’empresa P3 Logistic Parks, que adquirí un terreny de 175.000 metres quadrats al sector H12 Mas Sunyer, just davant de Jardiland, per construir una nau logística d’11 hectàrees —l’equivalent a quinze camps de futbol, assegura—, va donar ahir nous detalls sobre el projecte, junt amb recreacions virtuals del resultat esperat.

Els treballs de construcció de la nau logística haurien de començar durant el segon trimestre del 2024 i la seva conclusió està prevista per a mitjan 2025. L’hangar comptarà amb un magatzem de fins a 107.846 metres quadrats (m2), un espai d’oficines de 3.400 m2 i una alçada d’11,30 metres. El recinte estarà equipat amb il·luminació led i es col·locarà una instal·lació fotovoltaica amb una potència d’1,11 MW.

La companyia, especialitzada en l’adquisició, la gestió i la promoció de magatzems, subratlla el valor estratègic de l’enclavament, que té en la seva rodalia infraestructures com l’Aeroport de Reus, l’estació d’alta velocitat Camp de Tarragona i el Port de Tarragona, així com la futura estació intermodal o les carreteres T-11, AP-7 i A-7.

Javier Mérida, director general de P3 a Espanya, subratlla que aquest projecte busca satisfer la demanda existent de sòl a Catalunya. «Amb aquest desenvolupament, refermem l’aposta pel mercat català i contribuïm a millorar els nivells baixos de disponibilitat de superfícies logístiques de gran format en localitzacions estratègiques per a la distribució regional i internacional multimodal», apunta.

Projectada per prestar serveis d’emmagatzematge i distribució, comptarà amb molls de càrrega i places d’aparcament. Així mateix, P3 destaca que el projecte disposarà de la certificació BREEAM Excellent, que garanteix la sostenibilitat de la nau. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, valora «molt positivament» el projecte de P3 a Mas Sunyer i destaca el treball de l’administració municipal per tal de facilitar la generació de nova activitat econòmica i ocupació.

«La plataforma logística passarà a ser la implantació empresarial més important pel que fa a espai ocupat a la ciutat i tindrà un impacte econòmic significatiu per a Reus i el seu entorn», expressa. «A més, aquesta operació consolida la ciutat com una zona d’alt valor per la seva activitat econòmica i ubicació estratègica, convertint-se cada vegada més en un mercat atractiu per a operadors nacionals i internacionals», afegeix. Cal recordar que l’Ajuntament té previst renovar l’enllumenat del sector.