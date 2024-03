Sílvio Álvarez descobrirà racons de Reus amb la seva nova música

El músic, productor i dissenyador de so reusenc Sílvio Álvarez va presentar ahir, al Centre d’Art Cal Massó, el seu projecte On-A, una iniciativa de creació musical en espais per descobrir de la ciutat que compta amb el suport de l’Ajuntament de Reus.

Es tracta d’un projecte que neix amb l’objectiu de difondre el pròxim treball musical d’Álvarez qui, després d’anys sense publicar nous temes, veurà la llum d’aquí a tres mesos. Serà un disc que busca explorar els espais d’actuació de Reus, fent-los servir com un instrument més i dotant-los d’un protagonisme especial, ja sigui mitjançant l’enregistrament de samplers, fent servir la reverberació i l’acústica de la sala de manera intrínseca en la música, o component específicament per a l’indret on es pretén actuar.

En aquesta línia neix On-A, un procés d’enregistrament musical i audiovisual a espais de caràcter inèdit de la ciutat de Reus. Per a fer-ho, Sílvio Álvarez, acompanyat de Karim Habib i la resta dels músics que l’acompanyen en cada sessió, munten un estudi de gravació mòbil a cada ubicació i enregistren una sessió musical feta a mesura en directe. Els espais escollits són les bambolines del Teatre Bartrina, el refugi antiaeri de la Patacada, la caixa cuirassada del Museu de Reus i la Bòbila del Sugranyes. Les dues primeres ja s’han dut a terme.