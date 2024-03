Leyre Furquet: «He autoeditat el llibre perquè sigui més fàcil per a família i amics obtenir-lo»

Una de les seves grans aficions des de petita és l’escriptura i, amb només 15 anys, Leyre Furquet, ha autoeditat i publicat el seu primer llibre, anomenat Kakami. «Trobo que és més que un hobby, és una cosa bastant constructiva i, com a pare, és un orgull», assegura el pare de Leyre, Sergi Furquet. «També cal dir que la idea i tota la creació ha estat exclusivament d’ella; alguna vegada m’ha demanat consell, però tot ho ha fet ella sola», tanca.

Quan va començar a escriure o a introduir-se dins d’aquest món?

«Em ve des de petita, des dels cinc anys, després que la meva veïna em regalés un llibre. Llavors, gràcies a això, em vaig començar a endinsar en el món de la lectura i, després, quan em vaig fer més gran, vaig continuar cap al món de l’escriptura».

Kakami és el primer llibre que ha escrit? De quin gènere és?

«He escrit altres llibres a banda de Kakami, però són més curts i no els he publicat a cap lloc. El gènere del llibre és de fantasia i explica la llegenda que la gemma del control és l’única barrera entre regnes i submons. No obstant això, quan dos germans cometen el sacrilegi de perdre la seva única forma de protecció, són llevats de les seves ales i bandejats al submon humà».

Els altres llibres que ha tret abans de Kakami de quin gènere són?

«He escrit dos llibres més, un que seria de ficció barrejada amb realitat i un altre que el seu gènere és novel·la negra».

On es pot comprar l’últim llibre que ha tret?

«Per ara, Kakami només es pot comprar a Amazon perquè va ser allí on el vaig autoeditar i publicar».

Com és el procés d’autoeditar-se un llibre des de zero?

«Jo ho vaig fer directament des d’Amazon, ja que és bastant fàcil: hi ha tres passos a seguir. El primer pas, et demana com és el llibre, és a dir, el seu contingut, de què va, la categoria, l’idioma i el gènere; seria com el resum del producte. Després està l’altra secció, on poses el que hi ha a l’interior del llibre, la tapa, si té sagnia i el procés de configuració per pujar i previsualitzar l’exemplar. I l’última és el procés de drets i preus».

Per què autoeditar el seu propi llibre i no fer-ho des d’una editorial?

«A Tiktok segueixo un parell d’escriptores i vaig veure que elles ho van fer des d’Amazon i que era fàcil completar-ho. En veure-ho, em va semblar bona idea, també, perquè, d’aquesta manera, em sortia més barat que fer-ho des d’una editorial. Un altre dels motius del perquè ho he fet així és pel fet que ho puguin comprar i veure la família i amics més fàcilment».

Té pensat treure més llibres o està escrivint algun altre?

«Després de Kakami, sí que m’agradaria publicar més llibres. M’agradaria treure d’aquesta col·lecció altres llibres per tancar la saga, i dos spin-off dels personatges».

Té pensat estudiar alguna cosa relacionada amb la literatura?

«La veritat és que no. El que tinc pensat és fer una carrera de ciències. L’escriptura vull que continuï sent un hobby o, si va bé, com si fos una segona carrera».