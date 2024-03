La Dansa de la Mort perfila els últims detalls a Reus perquè tot surti «perfecte»

Els nervis estaven a flor de pell. «Estem com un flam», reconeixia el president de la confraria de la Verònica, Aleix A. Vall. Era lògic: avui es presentarà en societat la Dansa de la Mort. «Estem perfilant aquells últims detalls perquè tot surti perfecte», assenyalava Vall en el marc de l’assaig general que es dugué a terme ahir. Era el moment de posar-se davant del mirall i detectar aspectes a millorar abans de la prova de foc: els passos —i cada petit detall—, la simbiosi amb els músics, el vestuari...

L’adrenalina no corria només per les venes de Vall ni dels participants en la dansa —15 membres i 6 músics—, sinó també entre la ciutadania reusenca. El Saló Noble del Palau Bofarull estarà ple a vessar. S’ha completat l’aforament previst. Tanta expectació ha generat que l’organització ha decidit oferir una segona escenificació. Serà avui, a les 20 hores, a la plaça de Prim. «És una dansa creada pel poble i per al poble i ara l’ha recuperat el poble per al poble; volem que hi hagi tothom», tancà Vall.