Més de 200 treballadors de la petroquímica es manifesten a Reus per demanar la jubilació anticipada

Més de 200 treballadors convocats pel Sindicat de Treballarods (STR) s’han manifestat aquesta tarda a Reus per reclamar que els professionals del sector se’ls concedeixi el denominat coeficient reductor de l’edat de la jubilació. Es tracta d’una figura prevista a l’ordenament legal que permet avançar l’edat de jubilació en aquells sectors on les tasques que fan els seus treballadors estan sotmeses a circumstàncies de toxicitat i penositat. Sectors com la mineria, entre d’altres, ja tenen reconegut aquest dret.

Els convocats s’han concentrat a les 18h al carrer Sant Joan, 27, i han recorregut els carrers de la capital del Baix Camp fins a la plaça Mercadal. El secretari de comunicació de l’STR, Jordi Margalef, ha valorat molt positivament una marxa reivindicativa que «demostra l’ampli suport que tenim dels treballadors del nostre sector, on som conscients que es donen les circumstàncies perquè se’ns equipari a altres activitats que ja gaudeixen d’aquest dret». «És important la visibilitat de la nostra lluita i també el suport que estem obtenint de les institucions», ha remarcat Margalef, que ha instat a l’Ajuntament de Reus «a sumar-se a la llarga llista d’ajuntaments que han aprovat mocions a favor de la nostra causa».

La campanya de l’STR per avançar la jubilació dels treballadors del sector petroquímic va començar el 2022 i té com a objectiu que es reconegui el dret dels treballadors d’aquest sector a jubilar-se de manera anticipada tal com fan els d’altres sectors. L’STR continua recollint adhesions al teixit institucional i polític de tot l’Estat amb l’objectiu de poder presentar una proposta al Congrés dels Diputats.