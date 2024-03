Detenen 'in fraganti' un home per quatre furts a Reus amb el mètode de la 'muleta'

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana GDU de la comissaria de Reus van detenir l’11 de març un home de 37 anys, com a presumpte autor de quatre delictes de furts.

Entre el desembre de l’any 2023 i el mes de març d’enguany es van produir quatre furts a clients en establiments situats a la plaça de la Llibertat i a la plaça Mercadal de Reus.

En totes les ocasions, l’autor utilitzava un mateix modus operandi conegut com «la muleta». Aquest consistia en utilitzar una peça de roba per tapar el moment en què ficava la mà a les bosses de les víctimes.

En aquest sentit, triava establiments on hi havia un número elevat de clients per passar desapercebut. A més, sempre actuava amb una gorra per intentar que les càmeres de seguretat no permetessin la seva identificació.

En un primer moment, identificava les possibles víctimes i escollia les que estaven assegudes amb la jaqueta i la bossa de mà penjades a la cadira.

Tot seguit, s’assentava al seu darrera, esquena amb esquena, i amb la pròpia jaqueta, que també penjava a la cadira, ocultava tant la bossa de mà com el braç amb el qual extreia els objectes de valor de la víctima.

Un cop els agents del Grup de Delinqüència Urbana van recavar tota la informació, es va dissenyar un dispositiu policial que va permetre detenir al lladre a la mateixa zona on es van produir els anteriors quatre delictes.

El detingut va passar a disposició judicial l’endemà de la seva detenció davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.