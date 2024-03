Reus presenta un paquet d'al·legacions al projecte de la futura estació intermodal

L'Ajuntament de Reus ha presentat un paquet d'al·legacions a l'estudi informatiu de la futura estació intermodal del Camp de Tarragona que s'ha de construir al terme municipal de Vila-seca. El consistori ha reclamat al ministeri de Transports, que és qui lidera la iniciativa, més connexions amb Barcelona mitjançant trens amb origen i destí a la intermodal, així com un tren llançadora entre la futura estació i l'actual del Camp de Tarragona d'alta velocitat situada a la Secuita. També una connexió més fluïda entre el centre la ciutat i la intermodal, amb autobusos llançadora gestionats per l'empresa municipal Reus Transport.

Entre les al·legacions també hi ha que la nova estació tingui un espai de parada per al bus urbà, així com que es millori el vial de connexió entre la intermodal i la rotonda de la T-11 i l'avinguda de Bellissens, amb espai per a busos, bicicletes i vianants. Pel què fa a la capacitat, el consistori ha reclamat que la futura infraestructura tingui «almenys» sis vies enlloc de les quatre previstes per tal de «garantir la màxima intermodalitat ferroviària». Alhora, la regidora ha insistit en la necessitat que hi hagi un traçat alternatiu per a les mercaderies per tal que no es barregi amb el trànsit de passatgers. «En el cas que les mercaderies acabin passant per l'estació intermodal, cal preveure les mesures necessàries perquè ho facin de forma segura i segregada dels viatgers», ha afegit.

En clau de medi ambient, ha reclamat que el projecte de l'edifici de la nova estació incorpori un disseny i mesures de construcció sostenibles, així com que es prevegin possibles solucions per mantenir la connectivitat i accessibilitat dels camins rurals. Finalment, Reus ha sol·licitat al ministeri que els vials de connexió, el pàrquing i la pròpia estació tinguin zones verdes, arbrat i paviments drenants.

La regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, ha afirmat que el projecte «és una bona oportunitat per estructurar i cohesionar el territori» i ha destacat que les al·legacions són «en positiu» per tal de «millorar el projecte en relació a la capacitat, intermodalitat i connectivitat amb la resta d'infraestructures de transport» de la regió. Per Berasategui, l'emplaçament previst al punt d'encreuament de les dues línies de tren que actualment hi ha en funcionament «és un encert».