El raval de Santa Anna de Reus «ha millorat molt» esdevenint zona de vianants

Els quasi dos anys d’obres per convertir el raval de Santa Anna en una zona per a vianants van donar-se per acabats el novembre de l’any passat, amb la prova pilot de la reordenació del trànsit al centre. Amb un sol nivell, nous elements de mobiliari urbà i sense trànsit, el raval s’ha convertit en un carrer pacificat el qual la majoria dels comerciants ho veuen com un bon canvi i expressen optimisme amb la nova zona. Durant aquests mesos s’ha vist «més afluència de gent i crec que el passeig ha millorat», assegura una botiguera de Santi Per.

Una comerciant de Fil i Cotó comenta: «Des del meu punt de vista, jo crec que és molt millor que sigui per als vianants, crec que el raval ha guanyat molt». Tot i que «falta que la gent s’acostumi, és el que a vegades diem que, quan sortim, anem per la vorera en comptes d’anar pel mig que és molt més agradable perquè no tens cap mena de parany». L’únic que es necessitaria saria «que la gent es passegi, entri, compri i gasti».

No tots els botiguers veuen una millora del raval sinó que alguns s’arriben a sentir «perjudicats». «Se suposava que quan fessin això els locals cada vegada estarien més plens, i resulta que el termòmetre ha estat al revés», apunta el comerciant de +idees-Mi Electro. El mateix mes de novembre, van començar les obres del complex de la Hispània a l’aparcament de zona blava de Riera Miró i «això ha estat un desastre perquè ha fet que es carreguin 200 places d’estacionament que tenien molta rotació», tanca.

El dependent de +idees-Mi Electro assegura que les obres del pàrquing de superfície és el que «ha acabat de matar la part de baix del raval de Santa Anna» perquè «la gent es queixa molt del fet que no saben on aparcar». «El raval ha quedat bé, però nosaltres ja vam dir molts cops que el termòmetre és el que hi ha i cada vegada va a més perquè, si tanco jo i l’Abacus, aquest tram és mort», afegeix.

D’altra banda, els veïns de Reus han notat una pujada en els establiments que es traspassen en aquesta zona. En l’últim tram, es poden inclús trobar quatre botigues juntes amb el cartell col·locat a la porta. La gran majoria de propietaris no veuen que això tingui a veure amb el nou passeig per a vianants.

«Potser ara s’hi fixen, però és la línia general d’establiments que obren i tanquen, hi ha els mateixos o menys comerços ara que abans de les obres», afirma el dependent de Serveis Seguretat Panys i Claus. «Estaven ja d’abans que el carrer fos per als vianants», afegeix la comerciant de Fil i Cotó. Creuen que té més relació amb el lloguer, ja que, «els locals són molt grans i demanen bastants diners», tancà.