El Gaudí Centre de Reus estrena ‘genialitats’ gastroculturals

El Gaudí Centre estrenarà, ben aviat, les genialitats que ha preparat. Afegirà el component gastrocultural —a través del vermut i l’avellana de Reus i l’oli DOP Siurana— a les seves propostes per «incorporar una perspectiva més lúdica i experiencial a la visita», captar públic nou i seduir els reusencs «que ja han visitat el Gaudí Centre i tindran la voluntat de tornar-ho a fer perquè tindran una experiència diferent», segons detallà la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.

La principal atracció serà l’activitat TastaGaudí, una visita guiada per l’edifici mentre es degusten sis o set platets elaborats pel restaurant Terrassa Gaudí, una «nova manera de descobrir l’art de l’arquitecte a través de la gastronomia». El cap de cuina i director del restaurant, Jhon Reales, va assenyalar que s’ha buscat plasmar les textures i els elements de les maquetes gaudinianes en la gastronomia, especialment farcides de fruites i verdures. El 2 de maig serà el primer dia en què es degustarà la iniciativa.

En aquesta línia, la visita guiada Descobrir Gaudí, del geni a la persona, acabarà a la terrassa del restaurant, on s’oferirà un tast de vermut acompanyat de productes de proximitat, mentre es gaudeix de les vistes dirigides cap al Campanar de la Prioral de Sant Pere. També hi haurà degustacions a l’activitat Decora la teva rajola, que apostarà per buscar una experiència «més personal, de tranquil·litat» per fomentar la creativitat. Les novetats s’incorporen amb efecte immediat a la programació del Gaudí Centre. Els objectius d’aquestes iniciatives inclouen «consolidar el públic que ja tenim, el reusenc» i ««posar en relleu la col·laboració amb el restaurant», subratllà l’edil.

Arriba Setmana Santa

Amb Setmana Santa en l’horitzó, Reus Promoció ampliarà l’horari de visita dels equipaments turístics entre el 23 de març i l’1 d’abril. «La Setmana Santa és una època que ens va molt bé per a promocionar la ciutat», destacà Llauradó. La ruta del modernisme La petjada de Lluís Domènech i Montaner, a més de dissabte, afegirà més oportunitats, a les 11.30 hores, per als dies 28, 29 i 30 de març —dissabte hi haurà, també, torn de tarda—.

Més enllà de les genialitats gastroculturals, el Gaudí Centre ha preparat activitats adreçades a nens de 4 a 12 anys. Una d’elles consistirà a elaborar un drac de trencadís, inspirat en el del Park Güell, el qual reposarà sobre una base de xocolata que es guarnirà per poder afegir-la a la mona. La proposta es durà a cap el 25 i el 27 de març, a les 12 h.

Així mateix, s’ha organitzat Ous Genials al Gaudí Centre, un joc de pistes per trobar petits tresors amagats combinat amb un taller de decoració d’ous de Pasqua, mentre s’aprèn més sobre l’arquitectura d’Antoni Gaudí. Tindrà lloc el 26 i el 28 de març, a les 12 h.