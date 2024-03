El Consell Educatiu de Ciutat veu amb bons ulls la regulació dels mòbils als centres escolars

El Consell Educatiu de Ciutat de Reus veu positiva la regulació de l’ús dels mòbils per part del Departament d’Educació en els centres educatius. Tanmateix, l'òrgan creu necessària que la regulació en l’etapa de l'educació secundària (ESO) sigui més concreta i no sigui a discreció dels centres educatius per excepcionalitats.

Malgrat això considera que s’ha d’ampliar l’àmbit de la regulació de l’ús dels mòbils, fugint de la mirada restrictiva dels centres escolars, ja que és un problema social i de salut que va més enllà dels centres educatius.

El Consell creu que cal reforçar socialment i empoderar a les famílies perquè la regulació de l’ús dels mòbils per a joves menors de 16 anys sigui un comportament estès. En definitiva, que la regulació sigui en tots els àmbits de la societat.

Tot i això, posa de manifest que cal garantir una cultura digital i que el coneixement tecnològic ha de ser present en l’educació, oferint-se des de diferents dispositius digitals, i amb una regulació de l’ús.

Per la qual cosa, determina que caldria que les administracions públiques impulsessin una campanya de sensibilització i conscienciació amb una visió educativa i posant èmfasi en la salut. Alhora aposta per promoure accions per escoltar el posicionament dels joves i promoure espais de reflexió entre iguals, ampliant-ho a altres espais educatius i de lleure.

El Consell Educatiu de Ciutat és l’òrgan de participació ciutadana i un espai de trobada regular entre la ciutadania, entitats i l'ajuntament per debatre i recollir de forma continuada les opinions i les propostes sobre les actuacions municipals en matèria educativa.