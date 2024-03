La URV vol posar en funcionament el nou estabulari per al curs 2024-25

La Universitat Rovira i Virgili (URV) està ultimant els detalls per inaugurar un nou estabulari al Campus Bellissens. La degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fàtima Sabench, detalla que les obres estan «pràcticament acabades» i que ara s’està treballant per a traslladar l’utillatge i equipar l’espai. L’objectiu és que pugui entrar en funcionament de cara al curs 2024-25, a partir de setembre o octubre.

Sabench apunta que prefereix referir-se a un «centre tecnològic avançat d’alta especificitat», atès que la paraula estabulari transmet la sensació d’estar parlant d’un «magatzem d’animals». En aquest indret, es durà a terme una recerca «molt específica, més avançada i de més qualitat» amb animals, com els rosegadors. La degana subratlla que «no és un animalari en què anem a fer proves i a veure què passa», sinó que es durà a terme una investigació «absolutament regulada, legitimada, controlada i avalada pels comitès d’ètica de la Generalitat de Catalunya, que són molt estrictes». «No experimentem amb animals, sinó que treballem amb ells», especifica. «Treballar amb animals requereix que darrere hi ha molta ciència i que realment es fa amb animals perquè ens donen unes respostes molt importants per l’avenç científic», remarca.

L’estabulari, que s’està completant a la tercera planta del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), al Campus Bellissens, incorporarà una nova zona lliure de patògens, que permetrà desenvolupar una recerca «amb un refinament més específic», per exemple, treballant amb animals immunodeprimits, «amb els quals es podrien fer estudis amb medicaments, oncològics o immunològics». Així mateix, assenyala que, si bé en un principi el centre està dissenyat per al treball amb animals, «no vol dir que, més endavant, no es puguin fer estudis amb cultius o cèl·lules». L’edifici està equipat amb dispositius de seguretat i sistemes dobles de generació d’electricitat perquè «no hi hagi mai cap fallada que pugui perjudicar els animals».

Sabench considera que el trasllat de la recerca a un nou estabulari és «molt necessari». D’una banda, apunta que les instal·lacions actuals, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del carrer de Sant Llorenç, han quedat «molt petites i limitades», de forma que les noves instal·lacions suposaran «un salt qualitatiu molt important per als investigadors».

De l’altra, creu que l’equipament exercirà, fins a cert punt, «de palanca cap al parc sanitari que hi hauria d’haver al voltant del Campus Bellissens, on ja hi ha el CTNS, l’Hospital Universitari Sant Joan, la Facultat d’Economia i Empresa, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura...». «Pensem que l’estabulari encaixa molt bé allà perquè, a més, els usuaris seran els investigadors que estem a l’hospital i a la universitat», expressa, tot afegint que serà «un punt d’atracció de talent cap al territori». Cal recordar que, en un futur, es vol traslladar a Bellissens la mateixa Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.