Reus s’adhereix a l’Hora del Planeta aquest dissabte

L’Ajuntament de Reus se sumarà aquest dissabte, 23 de març, des de les 20.30h a les 21.30h, a la iniciativa global l’Hora del Planeta, organitzada per WWF, que enguany arriba a la 18a edició sota el lema «Hora más grande por el planeta». D'aquesta manera, el consistori apagarà els llums d’edificis i monuments rellevants. En aquesta edició, el consistori reusenc apagarà els llums del Gaudí Centre a la plaça del Mercadal i del campanar de Sant Pere.

L’Ajuntament de Reus fa una crida a tota la ciutadania perquè també apagui els llums de casa seva. Amb l’eina interactiva Banc d’Hores que es troba al web de WWF s’ofereix una àmplia varietat d’activitats divertides i senzilles, dissenyades en funció dels interessos i l’estil de vida dels participants.

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, anima a la participació ciutadana en aquesta iniciativa «que uneix any rere any a milions de persones a tot el planeta amb un objectiu comú: augmentar la consciencia ciutadana davant els reptes mediambientals i actuar per a revertir la situació d’emergència que viu el planeta».

L'Hora del Planeta va néixer a Sydney l’any 2007 com un gest simbòlic per cridar l'atenció sobre el problema del canvi climàtic. La organització promotora és WWF i mitjançant la seva pàgina web fa una crida a la ciutadania, empreses i institucions per tal que s’uneixin a la campanya i apaguin els llums durant una hora.