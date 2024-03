Els Mossos retiren un artefacte explosiu trobat al carrer de l’Alcalde Joan Bertran de Reus

Agents dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra van retirar ahir al matí un artefacte explosiu descobert a peus d’un plataner al carrer de l’Alcalde Joan Bertran. La troballa va obligar a tallar la circulació i el pas de vianants en aquesta via, així com al limítrof carrer de Xavier Gambús i al parc de la plaça d’Antoni Pedrol Rius, durant més d’una hora. Fonts policials apunten que es tractaria d’un explosiu de la Guerra Civil que podria haver emergit a la superfície després de les pluges o pel creixement de les arrels de l’arbre. Fonts de Mossos apunten que «no és inhabitual» que encara es trobin vestigis del conflicte bèl·lic.

Els cossos policials van rebre l’avís cap a les 9.40 hores del matí i, tot seguit, la Guàrdia Urbana va bloquejar l’accés als carrers de l’Alcalde Joan Bertran i de Xavier Gambús, així com al parc de la plaça d’Antoni Pedrol Rius, per protegir el perímetre fins que arribessin els Mossos d’Esquadra. Les persones que volien travessar l’espai acordonat per anar cap al passeig de Prim eren desviades cap al carrer d’Antoni de Bofarull. Els tècnics especialistes en desactivació d’artefactes explosius van procedir a retirar la troballa tocades les 11 h. per portar-la a una «zona de seguretat», especifiquen fonts de Mossos, i, a continuació, van revisar totes les papereres del voltant per si es trobés un segon dispositiu. Cap a les 11.10 h., es va desprecintar l’entorn i es va tornar a permetre el pas a vehicles i vianants. Amb tot, els agents demanaven a la ciutadania que creués de vorera i no passés per davant de la bateria de contenidors de la cruïlla entre els carrers Joan Bertran i Gambús, a falta d’inspeccionar el seu interior, si bé comentaren que no hi havia indicis de trobar «res més». Passaven cinc minuts de les 12 del migdia quan tots els cossos policials es van retirar del lloc en verificar que ja no hi havia perill.

La situació va generar minuts de rumors i temor entre els veïns de la zona. Desenes de caps emergiren de les finestres i balcons que envolten el parc de la plaça d’Antoni Pedrol Rius preguntant-se per què s’havia col·locat la cinta de seguretat i vehicles de la Urbana impedien el pas a turismes, amb els ocells o el so puntual d’un walkie-talkie com a únics sorolls. Els pocs locals oberts al carrer de l’Alcalde Joan Bertran optaren per tancar temporalment les persianes per precaució.