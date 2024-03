La Sindicatura de Greuges de Reus obre 358 expedients per queixes i consultes durant el 2023

La Síndica Municipal de Greuges de Reus, Anna Civit, ha presentat aquest divendres al ple de l’Ajuntament la memòria de la Sindicatura de l’any 2023, i que fa referència al seu primer any de mandat.

Durant l’any passat, la Sindicatura va obrir un total de 358 expedients per queixes i consultes de la ciutadania. La majoria d'aquestes van ser per rebre informació i assessorament general (152), seguides per les actuacions de queixes admeses i recomanació acceptada (43) i les pendents de resposta (25).

La regidoria que ha atès la major part de les peticions ha estat la Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern (38), seguida de la de Seguretat, Convivència i Civisme (31) i Vía Pública (30).

La majoria de gestions les han realitzat dones (57%) i, sobretot, persones d'entre 36 i 65 anys (77%).