Nou ballarins arriben a la final del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri

Aquest divendres tindrà lloc la final de l’onzena edició del Premi Internacional Roseta Mauri al Teatre Fortuny. La final, que començarà a les 18 hores, consisteix en la classe de clàssic impartida per Arantxa Argüelles i acompanyada al piano pel mestre Lluís Carmona, l'actuació individual dels finalistes, la votació del públic, la deliberació del jurat i el lliurament de premis i beques.

Els finalistes que competiran per aconseguir el premi són: Adam Albadalejo (17 anys, Catalunya), Mikel Arana (17 anys, País Basc), Asier Bautista (15 anys, Catalunya), Martina Bueno (17 anys, Catalunya), Dafne Campaña (18 anys, Catalunya), Shuma Noguchi (18 anys, Japó/Madrid), Adriana Puértolas (19 anys, Madrid), Natàlia Ribalta (17 anys, Catalunya), Joan Sempere (17 anys, Catalunya).

El concurs, fundat el 2002, és una iniciativa de la Fundació Privada del Teatre Fortuny, que s’organitza amb el Consorci del Teatre Fortuny i es tracta d’un dels concursos de dansa amb els premis econòmics més generosos.

Els tres primers premis consisteixen en dotacions econòmiques concedides pel Consorci del Teatre Fortuny (Diputació de Tarragona i Ajuntament de Reus); el primer premi és de 5.000 euros, el segon de 2.000 euros i el tercer de 1.000 euros. El premi del públic (600 euros) l’atorga l'Associació de Professors de Dansa de les Comarques de Tarragona. El palmarès també inclou un total de 9 beques: una estada de tres mesos al Real Conservatorio de Danza Mariemma, la beca d'estudis atorgada per la delegació a Espanya de la Royal Academy of Dance de Londres (valorada en 1000 euros); la beca d'estudis del Reial Ballet Danès - Vermuts Miró; estades a la Compañía Nacional de Danza (per a dos finalistes), una beca pel curs intensiu d'Endanza València 2024; una beca pel ADAM-Campus Internacional de Dansa de València 2024, i dues beques atorgades pel Barcelona Dance Centre.

El XI Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri culmina amb una Gala de cloenda el dissabte 16 de març que celebra el talent d’intèrprets amb la trajectòria consolidada.