Mir pintà el dibuix que es plasmaria en el mosaic de l’entrada de la Casa Navàs de Reus

La Casa Navàs té més d’un segle d’història, però encara es van resolent enigmes que semblaven indesxifrables. Els historiadors de l’art Marta Saliné i Jordi March han descobert que el paisatgista Joaquim Mir, un dels principals exponents del postmodernisme, va pintar l’esbós que acabaria plasmant-se en el gran mosaic que presideix l’entrada a l’edifici modernista.

«La Casa Navàs encara té molta vida i ens queden moltes històries per descobrir», expressà la seva directora, Sílvia Sagalà, qui destacà que la troballa és un exemple «del virtuosisme del modernisme», atès que «en un espai relativament petit» van treballar mans de la talla de Mir, Josep Pey —qui traspassà el dibuix a escala real— o el decorador d’interiors Gaspar Homar.

La descoberta és fruit d’una «història de casualitat». Saliné estava preparant una conferència per al Congrés Internacional CoupDeFouet, dedicat aleshores a Lluís Domènech i Montaner, basada en els enganys òptics de la seva arquitectura, que es poden constatar en el mosaic de l’entrada de Casa Navàs.

En un moment de bloqueig creatiu, buscant per internet, localitzà un quadre de Mir en una subhasta d’art a Madrid —en què només s’especificava que representava un jardí— i s’adonà que feia referència a la guapa del Mercadal. Es posà en contacte amb el propietari, el col·leccionista Ramon Gento, qui va convidar Saliné i March a veure la peça. La direcció de Casa Navàs ha adquirit l’obra original. Romandrà exposada uns dies al hall per gaudir-ne in situ; després, es traslladarà a l’aparador; i, en darrer terme, serà restaurada i guardada.

March va explicar que el dibuix data del 1906, quan Domènech i Montaner estava en el procés de construcció del Pavelló dels Distingits, de l’Institut Pere Mata. En aquella època, Mir feu una estada al complex per recuperar-se d’un accident. «Pot ser que, en una visita d’obres, Domènech i Montaner veiés Mir i el reconegués o ja sabia que estava allí i el va anar a buscar», comenta. «Li va donar carta blanca», continua, tot detallant que, probablement, l’única directriu de l’encàrrec fos que representés un paisatge amb perspectiva. Els experts consideren que el jardí que es veu al mosaic és «inventat», però la falsa finestra que s’obre convida a veure elements típics del Camp de Tarragona, com els ametllers.