Yazoo: vint anys alimentant un riu de creativitat i talent

La paraula Yazoo, que en català es tradueix com tributari diferit, és un terme que fa referència a l’afluent que transcorre en paral·lel al corrent principal, amb el qual es pot anar comunicant de manera puntual durant el seu recorregut (aquesta denominació prové, de fet, del riu Yazoo, que és un afluent del Mississipi). És per això que, ara fa vint anys, a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus (EADR) van escollir aquesta paraula per denominar les Jornades del disseny que organitzen anualment.

«Amb elles, el que volem és afegir un altre enfocament a la línia pedagògica de l’escola. Igual que el riu que va en paral·lel i de vegades es connecta al corrent principal, volem que els nostres estudiants puguin ampliar els seus coneixements, disposin de millors eines i coneguin l’àmbit en què s’estan formant. En definitiva, engrandir els seus estudis», explica Anna Gispert, directora de l’EADR.

Aquest mateix dimecres es va donar el tret de sortida del Yazoo d’enguany amb una conferència sobre intel·ligència artificial, impartida per Jorge Luis Marzo, historiador de l’art i professor a BAU Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona. A partir d’aquest mateix dijous, i fins demà divendres, s’impartiran fins a vuit conferències més, en horari de matí i tarda.

Les sessions estan obertes als alumnes i al personal de l’escola, però també a tots els ciutadans que hi vulguin assistir. «Ho fem d’aquesta manera perquè tenim l’espai per a acollir-los. Llavors, per què no hem d’obrir les portes? Portem primeres espases dels àmbits del disseny, de l’arquitectura i dels videojocs, i ens agrada molt que vingui gent de la ciutat o de la resta del territori», assegura l’Anna.

Aquest 2024 el Yazoo de l’EADR arriba a la vintena edició, i ho fa com una proposta plenament consolidada i de referència al territori. «Aquestes jornades són un projecte comunitari, fruit de l’esforç de la mateixa comunitat de l’EADR, del professorat, del personal PAS i de la Diputació de Tarragona», subratlla la directora, a la vegada que admet que «el seu èxit ha estat la il·lusió que hi posa tothom».

Altres factors destacables, remarca Gispert, són «la gent tan interessant que ve cada any a fer les ponències i el fet que aquestes jornades ens proporcionen molt de material pedagògic que després podem abordar a classe, generant debat, fins i tot entre els mateixos professors».