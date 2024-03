L’Ajuntament de Reus ampliarà «la mirada» per actualitzar el Catàleg de Patrimoni

El Catàleg de Patrimoni recull, dona visibilitat, posa en relleu i defineix els nivells de protecció dels elements històrics d’una ciutat. No es limita a valorar només edificis i monuments, sinó també vies urbanes, parcs, arbres i espais naturals. «Aquesta mena de catàlegs s’han de revisar cada 10 anys i a Reus teníem aquesta tasca pendent», explica la regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui.

L’Ajuntament ha previst una inversió de 80.000 euros per al 2024 per actualitzar el document, una actuació que tindrà continuïtat el 2025, amb 55.000 euros més. «Ens ho prenem com una oportunitat per posar-lo al dia i ampliar la mirada respecte del patrimoni que tenim a la ciutat», expressa l’edil.

Berasategui detalla que es vol fer «una proposta ambiciosa d’actualització i de posada al dia del Catàleg de Patrimoni» i subratlla que «no només hem de tenir en compte el patrimoni artístic i històric, sinó també la catalogació d’espais públics i naturals que són tan preuats», tot diversificant «el concepte que tenim de patrimoni a la ciutat». La revisió permetria completar accions com afegir nous elements al directori.

La regidora recorda que els nivells de protecció determinen les exigències a l’hora de dur a terme cap intervenció. «El catàleg ens ha de donar aquesta mirada protectora i de potenciació del patrimoni de Reus, tenint en compte el valor que, a vegades, no se li afegeix», afirma. Així mateix, assegura que, malgrat ser un document de caràcter tècnic i normatiu, «ha de poder recollir aquesta visió més emocional i personal lligada a la ciutadania i a la seva memòria».

Berasategui destaca, també, la col·laboració amb entitats que es dediquen al foment i la difusió del patrimoni de la capital del Baix Camp, com l’Associació Reusenca per a la Cultura i el Patrimoni (ARCP) o l’associació Espais Ocults. «Les col·laboracions entre les entitats i l’Ajuntament són bones per al patrimoni, perquè ens ajuden a prendre decisions i a decidir accions per posar-lo en relleu», assegura.

És el cas del projecte per a realçar el Pont de Calderons. El president de l’ARCP, Ivan Anaya, valora que «ja era hora» que es treballés per actualitzar el catàleg i proposa que, a banda de revisar el llistat, es faci «alguna cosa» amb l’estat de conservació d’algunes edificacions.

«No perquè tingui el títol de Bé d’Interès Local s’ha acabat la història», comenta. L’entitat ha demanat que elements com el forn romà de la partida de la Buada, el Pont de Calderons i les Peixateries Velles siguin catalogats com a BCIL. «Ens sentim satisfets perquè les coses es van movent», conclou.