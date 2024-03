Els alumnes de l’Institut Gaudí de Reus tenen parada per un dia al Mercat Central

Els alumnes del cicle formatiu IFE Cures d’animals i espais verds de l’Institut Gaudí van tenir ahir una parada al Mercat Central per poder vendre les verdures i hortalisses de temporada que cultiven al pati del mateix centre educatiu. Els alumnes tenen entre 17 i 21 anys i un perfil amb necessitats cognitives especials, lleus o moderades, i s’encarreguen de tenir cura dels espais verds del centre. La idea va sorgir arran d’una assignatura que consistia a anar al mercat a «conèixer diferents paradetes i fer entrevistes a les persones que les porten, per conèixer que existeix una peixateria o una verduleria», va apuntar Lucía, una de les professores de l’institut. Llavors, van estar parlant amb Pere, una de les persones que té una parada, i «ens va estar explicant sobre les seves hortalisses, les seves fruites, i ens va dir que podria ser bona idea parlar amb Reus Mobilitat i Serveis per tenir un lloc nosaltres», va afegir la docent. Ahir, van tenir l’oportunitat de tindre un espai a la zona de degustació sud, on els mateixos alumnes van vendre els productes de l’hort de l’institut, una alternativa per afavorir la seva tasca al llarg de tot el curs. «Com que nosaltres fem, des de l’any passat, horta ecològica, cultivem bastants productes i vam trobar amb aquesta idea una bona sortida per tot el que fem allà», tancà Lucía.