Dos Déus Origins Reserva Negre de Priorat Lab, millor vermut català de 2024

L'Espai La Llotja de la Cambra de Comerç de Reus ha acollit l’acte de lliurament dels desens Premis Vinari dels vermuts, el concurs que organitza Vadevi amb l'objectiu de donar a conèixer i prescriure la qualitat dels vins aromatitzats amb herbes que s'elaboren de punta a punta del país.

El premi a millor vermut de l'any ha anat cap a Priorat L&B Lab i el seu Dos Déus Origins Reserva Negre, elaborat amb raïm local i la suma de 40 botànics naturals, entre herbes i espècies, que inclouen fusta de sàndal, àloe vera i gingebre. Aquest vermut fa criança en botes de Xerès i Priorat durant sis mesos, i després es barregen. El deu d'aquest vermut -i així ho confirma l'etiqueta-, és Atenea, la deessa de la saviesa i la guerra.

El turisme del vermut és cada cop més freqüent i freqüentat per aquelles persones a qui atrau el sector. Enguany, el guardó a millor iniciativa de Vermuturisme reconeix el celler De Muller per l'activitat que convida a visitar les instal·lacions al Mas de Valls i endinsar-se en la història de la fundació de la Casa Muller l'any 1851. Com a fi de festa, un tast guiat de vermuts.

Un altre dels guardonats ha estat el vermut Pessigolla, elaborat des de la Cooperativa de Gandesa. Es tracta d'un producte fet amb garnatxa blanca que s'ha pensat i concebut amb una clara mirada cap a la cocteleria. La millor etiqueta de vermut té com a protagonista Il Giovane, i la seua imatge està incrustada en l'exterior del producte que justament s'anomena així i que elabora casa Perucchi 1876.

Un dels moments més esperats de la gala ha arribat amb el nomenament de la millor vermuteria de Catalunya. Des de la Ràpita, Lo Racó del Vermutenc, ha guanyat amb 3.520 dels 6.492 vots totals.

Per categories, els premis de l'edició han estat els següents: El millor vermut blanc ha recaigut en Yzaguirre blanc de Bodegas Yzaguirre. El millor vermut negre reconeix enguany -i no és el primer cop- l'Olave Vermouth d’Oratvin. I en la categoria de vermuts innovadors, el gran or ha estat per al Caràcter ECO de la Cooperativa Tres Cadires. En la categoria de vermuts reserva, s'ha reconegut el Dos Deus Origins Reserve Red, de Priorat B&D Lab, guanyador absolut del concurs. En les categories també s’han repartit diverses medalles d’or i plata.