El concert de Maria Rodes a Reus se suma al programa 'Cap Butaca Buida'

El Festival Accents se suma aquest dissabte 16 de març amb un concert de Maria Rodés i la seva banda al complet al Teatre Bartrina al projecte Cap Butaca Buida, una iniciativa que neix amb l'objectiu de convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques. El repte consisteix a omplir totes les butaques dels teatres de Catalunya el proper dissabte 16 de març de 2024.

En aquesta ocasió l'artista escollida és la cantant barcelonina Maria Rodés que actuarà al Teatre Bartrina de Reus aquest dissabte a les 20 hores en un concert amb la seva banda on reinterpretarà el disc Maria Canta Copla, i altres composicions de la seva ja llarga i destacada trajectòria.

Les entrades anticipades es poden comprar al següent ENLLAÇ.

10 anys de 'Maria Canta Copla'

El 2024 es compleixen deu anys de la sortida de l'exitós disc Maria Canta Copla (Chesapik, 2014). Amb la idea de gravar un disc de versions de cançons populars gràcies al cinema, com Moon River composta per Mancini per a Audrey Hepburn, a Maria Rodés li va acudir traslladar la idea al cinema espanyol i així es va trobar amb la copla. Temes com El día que nací yo, Tengo miedo o Marinero de la Barca van inspirar l'artista catalana a portar-los a su terreny, sense prejudicis. Així es va gestar el disc referencial que va néixer el mateix any que va néixer el Festival Accents.

El concert de Maria Rodés serà el darrer de l'edició del 10è aniversari de l'Accents i tancarà el mini cicle #latracafinal que ha portat a Reus artistes com Austin TV, La Maria i Antònia Font.