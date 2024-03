Més de 500 aficionats a les motos es donen cita a Reus a la Ruta Motociclista EutichesBook

Uns 550 aficionats al motociclisme es donaran cita els dies 15 i 16 de març, en la Ruta Motociclista EutichesBook Reus. Es tracta de la sisena edició d’aquest esdeveniment organitzat pel Club Esportiu Eutiches que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus i de Fira Reus. Un cop més, la sortida i arribada es farà des de firaReus Events i el recorregut transcorrerà per carreteres secundàries i amb poca circulació, que requeriran de més de 12 hores de conducció per a completar-les.

Eutichesbook Reus és un esdeveniment motociclista no competitiu per carreteres obertes al trànsit. L'itinerari és «sorpresa» i es realitza per les muntanyes de la Costa Daurada, el Priorat i el Maestrat. El participant el descobreix amb l'única ajuda d'un llibre de ruta, el roadbook. Aquest obliga a passar per sis punts de control establerts.

Amb la finalitat d’arribar a un major nombre d’aficionats i aficionades, Eutichesbook proposa tres rutes diferents: Extrem (700 Km); Pro (500 Km) i Rookie (300Km).

La sortida de les motos es farà de forma esglaonada des de les 6.30 de dissabte. Divendres, 15 de març, es farà la presentació de l’esdeveniment i el briefing presencial a les 20,30h a l’auditori de Fira Reus.

El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha destacat que la ruta «és un esdeveniment molt atractiu des del punt de vista esportiu. Però, també ho és des del punt de vista de la capitalitat esportiva que promovem a Reus, ja que una gran majoria de les persones participants i els seus companyants pernocten a Reus i es queden a passar el cap de setmana per conèixer la nostra ciutat».

Segons ha explicat el president del Club Esportiu Eutiches, Artur Aragonès, enguany el nombre de dones participants ha augmentat fins al 10%.