La Cucafera és la nova incorporació al Seguici Festiu de xocolata de Reus

La Cucafera és la nova incorporació a la col·lecció de figures de xocolata del Seguici Festiu que cada any elabora el Forn de Pa i Pastisseria Huguet. L’elecció d’aquest element coincideix amb l’inici de les celebracions del seu desè aniversari. «Això és el que ens va acabar d’ajudar per decidir que faríem la Cucafera», explica Ramon de la Fuente, propietari de la pastisseria Huguet. De la Fuente explica que el procés de creació és «complicat» perquè hi intervenen «mans vàries», des de les de l’escultor Manel Llauradó fins que es vessa la xocolata al motlle.

«Si comptéssim el que val el motlle i el procés, valdria molts diners la figura, però ho fem perquè ens fa gràcia, perquè fem una cosa que no fa ningú més», valora el pastisser, qui afegeix que «no té preu» veure la feina de Llauradó i la il·lusió que han mostrat els portants de la Cucafera en ser coneixedors de la notícia. D’aquesta manera, se suma a la llista d’elements del Seguici que la pastisseria Huguet ha elaborat amb xocolata des de fa una quinzena d’anys.