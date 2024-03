La Bassa Nova de Reus obrirà portes per esdevenir un espai lúdic vinculat a l’aigua, l’ombra i la família

L’aigua, l’ombra, la família i el joc seran els eixos vertebradors de la Bassa Nova, que compta els dies que falten per obrir les portes als visitants. L’Ajuntament de Reus va presentar ahir el nou projecte de recuperació d’un espai patrimonial vinculat als recursos hídrics, que donarà continuïtat al realçament del passeig de la Boca de la Mina i que serà més natural i «tou» del que s’havia pensat en primer terme.

«Recuperem l’essència del que ha significat la Bassa Nova i en recuperem el valor històric i patrimonial i els usos públics», valorà el regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio. L’edil recordà que, en el passat, la Bassa Nova era un indret on la gent anava a passejar, berenar i menjar la Mona. «Seran 4.000 metres quadrats amb un espai de lleure, un refugi climàtic i un entorn d’aigua on caminants i ciclistes podran atansar-se per gaudir i descansar», expressà.

L’element central de l’entorn, la bassa, presentarà una làmina hídrica d’entre 10 i 15 centímetres per mantenir la imatge original, entendre el circuit de l’aigua, permetre als visitants refrescar-se i deixar que els aficionats als vaixells en miniatura puguin fer-los navegar, alhora que el risc d’ofegament en cas d’accident sigui «zero». Així mateix, hi haurà una passarel·la, adaptada per a gent amb mobilitat reduïda, per endinsar-se en el seu interior.

A l’entrada de l’espai se situarà una pèrgola amb taules que es renaturalitzarà, de forma que a l’estiu hi haurà cobertura vegetal que protegirà del sol i a l’hivern, amb la caiguda de la fulla caduca, permetrà l’entrada de la claror. Hi haurà, també, una àrea de jocs infantils, però no tindrà elements artificials com gronxadors, sinó que es buscarà que estiguin «adaptats a un entorn natural». També es construiran i s’enjardinaran unes graderies.

El projecte iniciarà aviat la fase d’exposició pública i, si no es presenten al·legacions, es licitaran les obres per convertir-lo en una realitat. El regidor va calcular que els treballs sobre el terreny començaran l’últim trimestre del 2024 i que la inauguració es produirà el 2025. El pressupost de la intervenció serà d’1 milió d’euros. A més, Rubio comentà que hi haurà una preinstal·lació per si es pensés ampliar la xarxa d’estacions de la Ganxeta.