La recuperació de la Bassa Nova comportarà la creació d'un refugi climàtic d'ús ciutadà

Aigües de Reus ha presentat aquest dimarts el nou projecte de recuperació de la Bassa Nova, a l’entorn del passeig de la Boca de la Mina, que en breu es posarà a exposició pública i posteriorment es traurà a licitació per segon cop després que un primer concurs quedés desert a principi de 2023. El projecte, repensat, té com a objectiu la recuperació de l’antiga bassa com a element patrimonial i la creació d’un refugi climàtic per a la ciutadania.

La Bassa Nova (actualment en desús) és un infraestructura de final del segle XIX que estava destinada a l’emmagatzematge i distribució d’aigua per al seu consum, i situada molt a prop del passeig de la Boca de la Mina. La bassa era un indret popular on hi anaven les famílies a berenar. La seva recuperació permetrà la posada en valor i millora integral de l’entorn de la Boca de la Mina que ha impulsat l’Ajuntament de Reus els darrers anys.

Imatge virtual del projecte de recuperació de la Bassa Nova.Ajuntament Reus

La recuperació de la Bassa Nova implicarà la restauració dels seus elements originals, alhora que es dota tot l’espai d’un sentit urbà i familiar. L'aigua hi tornarà a córrer i omplir la bassa, que comptarà amb un moll lúdic que permetrà apropar-se a nens i adults per poder observar la construcció original de l’interior. L’espai comptarà també amb zones d’ombra i descans, taules per poder gaudir d’un berenar en família, així com una zona de jocs per als infants.

Imatge virtual del projecte de la Bassa Nova.Ajuntament de Reus

El projecte preveu l’enjardinament i la construcció de grades d’obra vista a la façana del camí de la pedrera del Còbic, que servirà com a zona de descans per als nombrosos vianants i ciclistes que freqüenten aquesta ruta, i la millora urbana del camí que comunica el Passeig de la Boca de la Mina amb l’esmentat camí de la pedrera del Còbic, que dóna accés a la bassa.