Les compres de Nadal deixen un impacte econòmic de 67,6 MEUR a Reus

La campanya de Nadal ha tingut un impacte econòmic estimat de 67,6 milions d’euros a la ciutat de Reus. Aquesta és la principal conclusió que extreu l’empresa Ceres després de dur a terme una anàlisi de les despeses vinculades a l’activitat nadalenca —com els regals o el menjar per als dies assenyalats, però sense tenir en compte el sector de la restauració— dels reusencs i els visitants de les comarques del voltant entre el 24 de novembre i el 7 de gener. En concret, la investigació s’ha portat a cap a través de 893 enquestes a gent del Baix Camp —Reus i altres municipis—, el Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat.

L’estudi extreu que un 94% dels reusencs va realitzar, almenys, una compra de Nadal a la capital del Baix Camp, amb una despesa mitjana de 366 euros. «És normal, bo i positiu que no facin les compres a una altra ciutat», va valorar la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, en la presentació dels resultats.

En canvi, van ser un 59% dels visitants els que van aprofitar per avançar regals, amb una mitjana de 241 euros. Un 68% dels enquestats va adquirir productes vinculats amb la roba i els complements; un 59%, alimentació fresca, és a dir, específica per als àpats dels dies festius; i un 54%, altres productes alimentaris. Continuen la classificació les joguines i els articles infantils.

Una de les dades que l’edil Llauradó destacà fou que la ciutadania ha puntuat la campanya de Nadal amb un 8,5 sobre 10. «Això vol dir que s’estan fent bé les coses, però encara tenim recorregut per apujar la nota i hem de continuar pensant de quina manera podem oferir resultats encara millors», expressà. Així mateix, comentà que un 92% dels reusencs recomanarien visitar la ciutat en època nadalenca o s’han manifestat neutrals a fer-ho.

Més enllà de les compres, l’estudi serví per valorar l’èxit de les activitats organitzades per la campanya. El Mercat de Nadal, l’esfera de llum, l’espai Un Nadal Rodó, el carrusel i el Mercat d’Artesania foren les propostes amb major afluència de públic, si bé l’anàlisi constata que els reusencs s’han bolcat més amb les propostes i que un 39% dels visitats no va participar en cap.

El director de l’empresa Ceres, Hildebrand Salvat, va destacar que, tal com s’ha vist en anàlisis anteriors, la qualitat de Reus és el vincle que estableix amb el visitant, de forma que aquell que ha trepitjat la ciutat durant Nadal, que hi ha efectuat compres i que recomana als seus coneguts que la visiti, «acabarà venint a les rebaixes o per comprar-se unes ulleres».