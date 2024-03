Un ferit lleu després de bolcar amb el camió i caure per un terraplè a l'AP-7 a Reus

El conductor d'un camió ha resultat ferit lleu després de patir un accident a l'AP-7 a Reus. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) el succés ha tingut lloc passades les onze del matí al quilòmetre 257,9 en sentit Barcelona.

En aquest, per causes que es desconeixen, el vehicle pesant ha bolcat lateralment i ha caigut per un terraplè d'uns dos metres. Fins al lloc s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.

Segons ha informat SCT, el conductor es trobava conscient i només ha patit diverses ferides lleus, per la qual cosa ha estat traslladat fins a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona.

Els Bombers, per la seva banda, han hagut de contenir el vessament del combustible del camió. Com a conseqüència de l'accident, un carril de la via es troba tallat al trànsit.