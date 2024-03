Els reusencs demanen excepcions a certs vehicles per accedir a la ZBE

Durant vint dies hàbils, els ciutadans podran fer aportacions per a la redacció de l’Ordenança Reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Reus. El 4 de març es va obrir el termini de la fase u, per a la recollida d’idees, amb una consulta pública prèvia.

En aquest procés participatiu, qualsevol persona pot fer una proposta, donar suport a les ja realitzades o fer comentaris de millora. Al llarg de la primera setmana, alguns usuaris ja han publicat diversos suggeriments com ara l’ampliació d’estacions de la Ganxeta, gratuïtat en el transport públic, excepcions per a vehicles amb usuaris amb discapacitat o permís d’accés a residents a la ZBE.

Deixar entrar automòbils, encara que no compleixin amb la normativa, que s’utilitzin per transportar persones amb discapacitat igual o superior al 33% és el que ha proposat l’internauta Chema, «ja que aquestes persones ho tenen més complicat per moure’s amb altres mitjans de transport i els pot afectar molt a la seva qualitat de vida». Núria, una altra ciutadana, demanava permís d’accés a residents a la ZBE.

Una proposta de les més recolzades, amb set adhesions, és la unió de les vies ràpides C-14 i T-11 amb la part nord de la ciutat, atès que, com que no hi ha una connexió amb aquestes, «obliga a molts veïns d’aquesta zona i de Castellvell a haver d’entrar per la carretera de Montblanc o la d’Alcolea el Pinar i haver de col·lapsar aquesta zona de vehicles», va comentar Alex, creador de la proposta.

«Vivim en un cul-de-sac que, en hora punta, es converteix en un caos: centenars de cotxes que porten els nens a l’escola i a l’institut, els cotxes que arriben de pobles de més amunt per accedir a la ciutat i els veïns que surten del barri per treballar», afegí adherint-se a la iniciativa una veïna del barri de la Mineta. «Connectar la part nord amb les vies ràpides del municipi permetria disminuir les aglomeracions de vehicles, millorar la qualitat de l’aire i reduir el soroll», tancà la mateixa veïna.

Una altra iniciativa per part dels usuaris és la gratuïtat dels transports públics, pàrquings dissuasius gratuïts i l’ampliació d’estacions de la Ganxeta a zones com l’hospital i la universitat perquè «són zones amb un gran volum de gent que es desplaça, molts d’ells joves», afirmava Chema. Un altre grup de persones s’ha mostrat en contra de la ZBE amb l’adhesió NO a la zona de baixes emissions.

«Cal pensar que hi ha gent amb pocs recursos i sous baixos que no és que no vulguem canviar-nos el cotxe, sinó que no podem fer-ho tan sovint com voldríem i poder caldria», va apuntar l’usuari Pep. «Hem de donar temps que es vagin donant de baixa els actuals vehicles», tancà.