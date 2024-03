El Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats de Reus surt de ruta pel sud

El Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats (PJAS) té la finalitat de «promoure sexualitats saludables», explica el regidor de Joventut, Daniel Marcos. Amb el Casal de Joves la Palma com a punt de referència, el PJAS ha decidit, des del novembre, anar un pas més enllà i sortir de ruta. En concret, es vol dirigir als barris del sud de la ciutat. «Amb les rutes de carrer, les tècniques surten de l’espai del PJAS i van a buscar els joves als seus entorns, com els parcs o les pistes esportives», explica Marcos. Als adolescents, se’ls dona a conèixer l’existència del servei, se’ls informa sobre qüestions relacionades amb la sexualitat i se’ls lliura material preventiu.

Buscant que les sortides tinguin una periodicitat mensual, el consistori s’està centrant, per ara, en el sud amb aquestes rutes. La decisió respon a diferents motius, assenyala l’edil. D’una banda, «el creixement exponencial de la zona sud». De l’altra, que el Casal de Joves està «massa lluny de la zona on els adolescents fan el seu dia a dia i es relacionen amb els amics». Així mateix, es busca incidir en «un cert perfil de jove» perquè descobreixi el servei, com és «el jove migrat», que acostuma a no ser conscient dels serveis municipals que té a l’abast.

Tanmateix, les sortides que planifiquen les educadores no és l’única novetat amb què està desenvolupant-se el PJAS. Joventut està mantenint converses amb el Departament de Salut per ampliar el centre d’atenció i assistència a la salut sexual i reproductiva que s’ofereix al CAP Sant Pere cap a un equipament municipal, com podria ser un centre cívic o el Casal de Joves la Palma. Marcos assenyala que s’ha detectat que el centre sanitari «no és un punt on els joves se sentin segurs, sobretot, pensant a mantenir la confidencialitat». «Si una noia va al CAP, pot estar preocupada per qui la veurà o amb qui es pot trobar a la sala d’espera», expressa.

«Volem que sigui un espai on passin més coses, on convisquin diferents serveis, perquè el jove no estigui tan estigmatitzat», valora el regidor de Joventut sobre la proposta de moure el servei. En aquests moments, s’està analitzant la disponibilitat d’equipaments municipals, així com «la fórmula, la relació i la col·laboració amb diferents departaments». L’objectiu seria que el nou punt jove estigués «tancat i en execució» el 2024.

El Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats és un servei municipal que pretén posar a l’abast dels joves, les famílies i els professionals una sèrie de recursos perquè puguin resoldre dubtes relacionats amb la sexualitat (orientació sexual, vincles sexoafectius, mètodes anticonceptius, infeccions de transmissió sexual, etc.). També busca promoure eines per afrontar conflictes, resoldre qüestions emocionals i reduir els riscos vinculats amb la sexualitat.