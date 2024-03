«Si l’Ajuntament no ens dona resposta, el banc de Gaudí marxarà de Reus»

Francesc Riera i Antoni Sentís són els propietaris d’un banc de pedra artificial atribuït a l’arquitecte Antoni Gaudí. «No n’hi ha cap més al món com aquest», assegura Riera. Tenen el ferm desig que «es quedi a Reus», però, atès el valor de la peça —2 milions d’euros, segons un informe emès per l’empresa Taxo el 2011—, voldrien vendre-la. Demanen que l’Ajuntament expressi la seva voluntat d’adquirir el banc i, a partir d’aquí, ja es negociaria tant el preu final com el seu finançament, tal com Diari Més es feu ressò en l’edició del 24 d’octubre del 2023, però el compte enrere s’ha activat. «Si en una setmana no ens donen una resposta, el banc de Gaudí marxarà de Reus», assevera Sentís, hereu de Joan Bassegoda, exdirector de la Reial Càtedra Gaudí.

En aquests moments, els propietaris tenen sobre la taula quatre ofertes «internacionals» per adquirir el mobiliari, però la prioritat continua essent que romangui a la capital del Baix Camp. «Estem d’acord amb pactar el preu entre compradors i venedors perquè es quedi a Reus», assenyala Sentís, qui, fins i tot, afirma que «regalaria documents de Gaudí». Perquè l’operació pogués arribar a bon port, essent conscients que la part econòmica «espanta», apunten que hi hauria maneres de «finançar-la» sense suposar un gran perjudici per a les arques de les administracions públiques. Per exemple, mencionen que hi ha fons europeus que financen en un 80% les compres de patrimoni cultural.«Amb aquesta opció, l’Ajuntament només hauria de pagar un 20% del valor del banc i, així, es podria quedar a Reus», reflexiona Sentís.

Els propietaris asseguren estar «cansats» de la falta de concreció de l’executiu local i demanen reunir-se amb l’àrea de Projecció de Ciutat. Recorden que tenen una carta signada per l’expresident de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, que data del 2012, en què els reconeix que l’ens supramunicipal estava «molt interessat en què aquesta obra singular resti a les nostres contrades» i reiterava «que col·laborarem amb l’Ajuntament de Reus, si aquesta institució en pren la iniciativa, per finançar-ne l’adquisició, en el benentès que el gruix principal de l’operació ha de recaure en la ciutat que en gaudirà, que no pot ser altra que Reus», segons es llegeix en l’escrit. Diari Més ha contactat amb el consistori per saber si té intenció d’adquirir la peça i, tot i que fonts municipals afirmen que es va mantenir alguna reunió sobre el tema, no n’aporten més detalls.

Malgrat tot, Riera és optimista. «Crec que ens en sortirem amb que el banc es quedi a Reus», expressa. Els pioners de la construcció a Reus, així com persones vinculades al món artístic i patrimonial, van visitar Riera la setmana passada per veure la peça de primera mà i expressar el seu interès amb què s’exposi a la capital del Baix Camp.

Un segle d’història

Construït el primer quart del segle XX i catalogat com a Patrimoni Cultural Català, el banc de Gaudí reposà en el passat a la casa Larrard, al Park Güell, i passà a ser propietat de la família Riera a la dècada del 1950. El 2010, va incorporar-se a la col·lecció del Gaudí Centre per a la seva exposició, però la cessió era temporal, amb la intenció de vendre’l amb posterioritat.