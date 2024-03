Dones pilot recorden les pioneres de l'aviació mentre debaten sobre el present i el futur de la professió

Dones pilot i estudiants del CESDA han rememorat les pioneres de l'aviació en una jornada celebrada aquest dissabte, coincidint amb el 8-M. La proposta ha reunit diversos perfils professionals i generacionals dedicats a aquest sector, com la pilot Bettina Kadner, la comandant María del Mar Alguacil i la pilot Alícia Navarro, que s'han sumat a les veus d'una estudiant i exestudiant de l'escola per debatre sobre el present i el futur de la professió. Entre altres, han exposat les circumstàncies amb què han de conviure les dones que es dediquen al sector i la importància de promoure vocacions entre les joves. Actualment, el nombre d'estudiants matriculades al primer curs del CESDA ha crescut fins a situar-se al 25% de l'alumnat.

Més enllà de reivindicar el llegat de les pioneres de l'aviació, la jornada d'aquest dissabte a l'escola oficial de pilots CESDA de Reus ha servit per posar el focus en la situació actual, així com en el futur. Així, la trobada ha posat en comú experiències de dones que es dediquen a l'aviació des de diferents àmbits.

És el cas de la María del Mar Alguacil, comandant 330 d'Iberia, qui ha detallat com va decidir ampliar la seva formació i canviar de categoria laboral, passant de ser hostessa de vol a comandant. Una decisió que va prendre quan tenia 22 anys, en un context en què les dones que es dedicaven a l'aviació eren escasses. «Crec que amb el temps hem anat augmentant el número de dones, tant pilots com alumnes. Hem estat quasi trenta anys que no n'hi havia cap i de sobte, ha estat un 'boom' del qual n'estem molt contentes», ha afirmat a l'ACN.

Despertar vocacions entre les noies

De fet, despertar vocacions entre les joves és un dels deures que es marca el sector per augmentar el nombre de futurs professionals que es dediquin a l'aviació. En aquesta línia, es busca canviar el xip de la societat i empoderar a les nenes i convèncer-les que són capaces de dedicar-se a aquest àmbit. «Quan he anat a escoles de primària i secundària, m'he trobat amb nenes que em deien que pilotar 'era molta responsabilitat', però després volien ser metges o cirurgianes. Crec que els fa respecte el fet que a un avió hi ha moltes vides juntes, però tot es pot fer», ha remarcat.

Veure's capaces per pilotar un avió és el canvi de xip que van fer tant la Manal Sefiani Alylouch com l'Anastasia Simancas Seliverstova, dues alumnes de tercer curs que volen convertir-se en pilots comercials un cop acabin la seva formació. La passió pel món de l'aviació i el suport de l'entorn familiar les va ajudar a fer el pas d'inscriure's al grau universitari, el qual preveuen acabar l'any vinent. Lamenten la manca de referents femenins, però alhora agraeixen la feina feta per les predecessores per aplanar el camí laboral.

Actualment, el CESDA compta amb 136 alumnes, dels quals un 20% són noies. Una xifra que s'eleva lleugerament en la promoció del primer curs d'enguany, on una de cada quatre són noies. Segons la directora del centre, Cristina Casamitjana, es tracta del primer cop que assoleixen aquest nombre de noies a l'aula, una tendència que han detectat que va a l'alça.