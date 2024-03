Reus multiplicarà per cinc els cabals provinents de fonts de quilòmetre zero abans del 2025

L’empresa municipal Aigües de Reus ha connectat a la xarxa d’abastament tres nous pous situats al costat de l’autovia de Bellissens, després d’executar una inversió de 543.000 euros. Això ha permès eliminar els problemes de qualitat que tenia l’aigua per la presència de nitrats i fer-la apta per al consum. L’entrada en servei dels tres pous permet a la ciutat comptar amb una nova font de proveïment.

Aquesta és la primera actuació d’un seguit de projectes que, fins al 2025, permetran multiplicar per cinc els cabals de les fonts de quilòmetre zero que existeixen actualment a la ciutat. La inversió va en la línia d’altres que Aigües de Reus ha dut a terme en els darrers anys per millorar l’aprofitament dels recursos hídrics que són propis del municipi.

«Ja fa molts anys que s’estan utilitzant diferents estratègies de millora del servei, de la captació i de la reutilització i un pas més que fem és amb aquests tres nous pous», va apuntar l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. En aquest sentit, el Pla de Sequera incorpora un seguit d’obres i projectes que tenen com a objectiu l’aprofitament de l’aigua de quilòmetre zero, amb què la ciutat passarà de tenir d’un 5% a un 19% d’aigua procedent de recursos propis, mentre que el 80% restant serà del Consorci d’Aigües de Tarragona.

«Aigües de Reus i la ciutat ha guanyat una mica més d’aigua i la quantitat que pugui arribar en aquests tres pous avui és una aigua de moltíssima qualitat», afegí Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat. «Tenim una mica menys de dependència de l’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona», assegurà Rubio.

Pous de Bellissens

La tramitació per implementar un sistema propi de potabilització i de les corresponents instal·lacions, ha estat «llarga i complexa», ja que, en estar situats just al límit del domini públic ferroviari, ha estat necessària l’autorització per part de l’empresa pública Adif. Pel que fa a la quantitat d’aigua que poden aportar a la xarxa aquests tres pous, estarà en funció de les circumstàncies hídriques i pluviomètriques, però, en tot cas, «el sistema està preparat per poder gestionar 120 m³/h», apuntà Rubio.

A banda d’aquests tres pous, el consistori té previst recuperar-ne cinc més abans del 2025. Les noves fonts de proveïment previstes significaran, en l’escenari actual de sequera, una aportació de cabals a la xarxa d’abastament d’un màxim de 3.700 m³/dia. En total, l’Ajuntament haurà invertit prop de 5 milions d’euros abans del 2025 en el Pla de Sequera. D’aquests, 2.603.000 euros s’hauran destinat a la recuperació de pous d’aigua potable i 1.610.000 euros a pous d’aigua per a ús no potable.