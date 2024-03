Reus, capital del Vermut al GastroFest San Miguel Km 0 de Barcelona

Aquest dissabte 9 de març, l’Agència Reus Promoció participarà, per primer cop, en aquesta segona edició del GastroFest San Miguel Km 0, una fira gastronòmica de productes de proximitat, que te com a objectiu posar en valor els productes de cada ciutat que hi participa. A cada fira es pot trobar una programació de showcookings, una programació musical amb grups en directe i concursos i propostes gastro per a públic de totes les edats.

En aquesta fira, emplaçada al Poble Espanyol, la cuina del producte del territori és el protagonista, i 10 restaurants oferiran platillus elaborats amb producte local i de temporada, com Carxofa Prat, Calçots, Avellana de Reus, Pera de Lleida, Pota Blava, Mongeta del Ganxet, Vermut de Reus i en aquesta edició es compta amb xefs reconeguts com són Hermanos Torres o Carme Ruscalleda entre d’altres.

Reus Promoció serà present en aquest important certamen en un estand propi, on promocionarà la marc Vermut de Reus. En aquest espai els visitants podran conèixer els diferents vermuts que formen part de la marca (Miró, Iris, Yzaguirre, Rofes, Cori, Olave, Fot-li i Or del Camp) i realitzar la degustació. La presència de Reus Promoció en aquesta fira també permetrà donar a conèixer a un públic especialitzat en gastronomia les diferents activitats que formen part de la 'Ruta del vermut de Reus' així com la marca turística «GaudíReus».

Aquesta acció de promoció està prevista en el pla d’accions de l’Agència per a l’any 2024, d'acord amb els objectius fixats al Pla estratègic de Reus Promoció «per potenciar el posicionament de Reus com a capital del vermut, i promocionar la marca Vermut de Reus entre un públic principalment professional i expert en gastronomia».