Junts per Reus reclama canviar la ubicació del pàrquing de camions de l’avinguda Sant Bernat Calvó

Junts per Reus presentarà en el ple de la setmana vinent una moció per fer possible el trasllat del pàrquing de camions ubicat entre l'avinguda Sant Bernat Calvó i el carrer Pintor Fuster de Reus.

El grup municipal instarà al govern de la ciutat a què exigeixi a la Generalitat de Catalunya la creació d’una comissió de treball conjunta per estudiar el canvi d’ubicació del pàrquing de camions, ja que l’administració catalana és propietària d’aquest espai.

I, en paral·lel, Junts per Reus demanarà iniciar un procés participatiu amb els actors socials de la zona i de la ciutat per definir els usos i equipaments que s’hauran d’instal·lar en aquest indret, un cop culminat el trasllat.

El regidor Joan Carles Gavaldà ha afirmat que «la finalitat de canviar d’ubicació aquest aparcament és allunyar l'equipament del nucli urbà. És una anomalia que aquest espai d’estacionament per a vehicles de gran tonatge estigui enmig de la ciutat».

A parer seu, «Reus està vivint un creixement demogràfic que ens ha de dur a planificar d’una forma global la ciutat, a entendre que el creixement poblacional ha d’anar dotat de serveis i equipaments. El govern municipal ha de treballar per aconseguir el compromís de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant aquesta iniciativa», ha assenyalat el regidor de Junts per Reus.