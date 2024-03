El comitè d’empresa de Reus Net «rebutja» la «congelació salarial»

El comitè d’empresa de Reus Net, adjudicatària del servei de recollida de residus i neteja viària, rebutja la congelació salarial per als pròxims exercicis econòmics. Els representants sindicals es van reunir amb la direcció de la unió temporal d’empreses (UTE) per constituir la taula de negociació sobre el següent conveni col·lectiu, atès que l’actual perd vigència a principis d’estiu.

Segons afirmen des del comitè d’empresa, la direcció de la UTE va traslladar-los «que la gestió del contracte ha generat un escenari no desitjat d’importants pèrdues econòmiques» i que la revisió de preus i ampliació del servei «no ha fet més que agreujar la situació», motius pels quals «no es planteja cap mena d’augment salarial per als pròxims anys».

«Des del comitè d’empresa rebutgem la congelació salarial i plantegem un escenari en què l’Ajuntament i la direcció de Reus Net obrin espais que permetin abordar un procés responsable i d’acord amb el marc general de la negociació col·lectiva», expressen. Així mateix, recorden que estan en contra del contracte de la neteja «perquè el consideràvem lesiu per als interessos de la plantilla». «Davant d’aquesta situació, iniciarem accions per trencar el mur de la congelació salarial, que atribuïm a una licitació catastròfica per als interessos laborals de la plantilla», tanquen.