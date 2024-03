Redessa impulsa una plataforma per evitar «la fuga emocional del talent»

Redessa ha creat la plataforma Reus Talent Global amb els objectius de projectar la ciutat en l’àmbit internacional a través de «persones que tenen vinculació amb Reus», evitar «la fuga emocional del talent» i aprofitar l’intercanvi de coneixement per detectar noves potencialitats.

El conseller delegat de Redessa i regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, va detallar ahir que la iniciativa s’engegarà amb una comunitat conformada per dotze reusencs, menors de 40 anys, establerts en països fora de l’Estat, als quals se’ls mantindrà informats «de tot el que fem» en àmbits estratègics, com l’empresarial i el tecnològic. «Poden aportar molt de valor intentant identificar oportunitats i dient la seva», expressà.

Als participants, se’ls enviarà un butlletí informatiu quinzenal amb l’actualitat dels projectes de ciutat de major envergadura. Amb una periodicitat mensual o bimestral, es programaran reunions virtuals perquè «opinin d’allò que fem i puguin aportar valor».

Així mateix, no es descarta que, en un futur, es duguin a terme trobades presencials. Baiges comentà que la interacció és «bàsica» en aquest programa, ja que permetrà rebre propostes i aprofitar el coneixement, l’experiència, l’expertesa i la perspectiva de professionals que s’han traslladat lluny de la capital del Baix Camp, però que mantenen un «vincle emocional» amb ella. «Es tracta de tenir un banc d’idees», reblà el conseller delegat de Redessa, qui subratllà que el dia a dia «et menja» i que l’ajuda externa permetrà «tenir mirada llarga» i «pensar el món en gran».

La majoria dels participants viuen a països europeus, tot i que també n’hi ha a Mèxic i les Filipines. Estan formats en els sectors empresarial, econòmic, matemàtic i sanitari o en enginyeries. «Són perfils molt vinculats als àmbits estratègics que està desenvolupant Redessa», destacà Baiges. La detecció dels candidats s’ha dut a terme amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili i la seva xarxa d’antics estudiants. La degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Fàtima Sabench, valorà que Reus és «una ciutat que ha exportat molt de talent» i considera que aquest projecte «no suma, sinó que multiplica».

Segons el seu parer, la plataforma se sustentarà en tres pilars. El primer, el vessant personal, el lligam «a la ciutat i a la família», el procés que es produeix quan «aquella persona que és de Reus sent la paraula Reus i se li desperta una emoció». El segon, el «tarannà reusenc» de les persones nascudes a la capital del Baix Camp. I el darrer, l’intercanvi de coneixement i el desenvolupament bidireccional, local i global. «No només la transferència de coneixement ha de ser cap a fora, sinó que s’ha de tornar d’alguna manera i crear oportunitats», conclogué.

El Reus Talent Global vol incrementar en participants en un futur i establir una xarxa més nombrosa. Baiges assenyalà que, en una segona fase, es demanarà la col·laboració d’instituts i centres formatius i empresarials per trobar les persones que tinguin un vincle a la ciutat i que vulguin enfortir aquesta connexió. Així mateix, no serà necessari complir l’edat màxima de 40 anys fixada per als primers prescriptors.