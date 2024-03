L’Expofira Km0 torna des d’avui fins al diumenge amb la seva setena edició

FiraReus Events torna a ser l’espai escollit per celebrar l’exposició de quilòmetre zero «més gran» del territori. Del 7 al 10 de març, arriba la setena edició de l’Expofira Km0, una fira de vehicles d’ocasió, quilòmetre zero i gerència dins del sector automobilístic. L’espai consta de 6.000 metres quadrats interiors i 4.000 exteriors on hi haurà exposats més de 500 vehicles. Durant aquests quatre dies, es podran trobar diferents marques, models i acabats; utilitaris, berlines, familiars, esportius, furgonetes i 4x4. També s’hi podran veure les motos 100% elèctriques Silence, juntament amb altres cotxes elèctrics i híbrids. Tots els vehicles disposen d’una garantia de mínim 12 mesos i han estat revisats i verificats per un equip tècnic de cada una de les marques de Nima Grup d’Automoció.

Els automòbils tindran descomptes i facilitats de finançament per a adaptar-se a les necessitats dels clients. A més, inclouran l’assegurança del primer any en la compra del vehicle, de la mà de NimaSegur, la corredoria d’assegurances de l’organització, qui també estarà present a l’Expofira. Nima Grup d’Automoció, grup d’automoció format pels concessionaris Tarraco Center, Augusta Car, Nikko Center, Vilamòbil, Diselauto Tarraco, Full Traction i Autokolecció, és l’organitzador d’aquesta fira.