El concurs de projectes per al Centre Catòlic de Reus rep l’interès de set equips

Un total de set equips d’arquitectes han presentat sol·licitud per participar en el concurs restringit de projectes relatiu a la rehabilitació del Centre Catòlic per convertir-lo en un referent de les arts escèniques. Fonts municipals especifiquen que, en aquests moments, s’està valorant «l’experiència» dels candidats i que se n’escolliran cinc, que seran els que presentaran una proposta de reforma.

El consistori ja advertí que l’adjudicació del contracte de serveis per a redactar els projectes i dirigir les obres no seria mitjançant una licitació a l’ús, sinó que s’empraria un concurs de projectes restringit a dues voltes. En la primera, podien presentar-se tots els arquitectes i només es tindria en compte el seu currículum i la seva trajectòria. El termini per enviar la sol·licitud per formar part del procés va tancar el 26 de febrer i, a partir d’aquí, el jurat elegirà els cinc professionals que consideri que estan més capacitats, que hauran de presentar, de forma anònima, una proposta concreta d’intervenció.

El jurat valorarà, entre altres criteris, la simplicitat, la coherència, la sostenibilitat, l’adequació formal, compositiva, estètica i al programa funcional, l’aprofitament de la superfície, la viabilitat tècnica i econòmica i la relació amb l’entorn. Els arquitectes seleccionats per passar de ronda que no resultin guanyadors, però que hagin elaborat i presentat la documentació requerida, tindran dret a percebre, en compensació pel treball elaborat, 2.000 euros.

Cal recordar que l’Ajuntament té la intenció que el Centre Catòlic esdevingui un referent de les arts escèniques que permeti «fer tot allò que ara no podem fer de la manera que voldríem», tal com comentà el regidor de Cultura, Daniel Recasens. A falta de la redacció dels projectes, el consistori va definir com a «necessitats» que l’equipament ha de ser un espai identificat com la seu estable de la coordinació i l’acompanyament d’accions, programes i festivals en l’àmbit escènic, així com un indret de trobada dels agents teatrals i un lloc de preparació i desenvolupament per a produccions. També ha de permetre realitzar-hi assajos i formacions artístiques i oferir una casa a l’associació Bravium Teatre i a entitats culturals. Les obres de rehabilitació està previst que s’iniciïn el 2025 i el cost de la intervenció es calcula que serà d’uns 3 milions d’euros.