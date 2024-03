L’Ajuntament de Reus inicia un pla de neteja i manteniment dels espais per a gossos

L’Ajuntament de Reus, a través de les Brigades Municipals, ha iniciat aquesta setmana una planificació de treballs de neteja i manteniment dels nou espais d’esbarjo per a gossos repartits per tota la ciutat, començant per la zona del parc de Sant Jordi, on «ja s’ha fet una inspecció prèvia per part de la Brigada Municipal», assenyalava Daniel Marcos, regidor de Via Pública. «El que podem observar en aquest espai del parc Sant Jordi, que aquí és on es comencen aquestes tasques, és el condicionament de la zona d’esbarjo de gossos», afegí Marcos.

La regidoria de Via Pública porta a terme aquestes actuacions com a continuïtat als treballs de neteja i condicionament de les àrees d’higiene per a cans que va iniciar el passat mes de desembre, quan van millorar l’estat d’aquestes àrees amb la substitució i renovació de les capes de sauló, la sorra que hi ha en aquests espais, i la neteja de l’indret. Aquesta intervenció es va adjudicar per un total de 7.000 euros.

Els espais esbarjo són grans zones d’alliberament per a gossos, que estan ubicades a diferents parcs o terrenys municipals. En aquests espais tancats, els animals poden fer exercici amb seguretat i «els usuaris acostumen a deixar lliures als seus gossos perquè puguin gaudir de l’espai», apuntà Marcos.

Els serveis municipals intervindran cada setmana en un dels espais amb treballs de reparació dels paviments; revisió de les tanques perimetrals; pintat o substitució, si és necessari, del mobiliari urbà, i renovació de l’accés a l’espai. Marcos afegí: «Amb aquesta actuació intensiva, busquem la posada al dia d’aquests espais i promoure la tinença responsable dels animals de companyia».

Les obres de neteja i manteniment s’han iniciat aquesta setmana i «durarà, aproximadament, dos mesos», va anunciar el regidor de Via Pública. La planificació setmanal dels treballs en aquestes zones són: parc Sant Jordi (del 4 al 8 de març), Mas Iglesias (de l’11 al 15 de març), parc Gandhi (del 18 al 22 de març), carrer Vinebre (del 25 al 29 de març), avinguda del President Tarradellas (de l’1 al 5 d’abril), carrer Vilafranca del Penedès (del 8 al 12 d’abril), plaça Joaquim Sorolla (del 15 al 19 d’abril), parc del Mas Abelló (del 22 al 26 d’abril) i carrer Figueres amb avinguda Saragossa (del 29 d’abril al 3 de maig).