Reus acull el I Campionat de Catalunya de Patinatge Grups Xous Avançat

El Pavelló Olímpic de Reus acull aquest diumenge, 10 de març de 2024 a partir de les 16 hores, el Campionat de Catalunya de Patinatge Grups Xous Avançat, organitzat per la Federació Catalana de Patinatge amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Salut i Esports i Reus Esport i Lleure, i que portarà fins a Reus a més de 350 patinadors i patinadores, a les quals s’unirà el cos tècnic i els acompanyants. Les modalitats participants són la de quartets (cadet, junior i senior) i els grups júniors, petits i grans.

És la cita més esperada de la temporada per tots aquests equips que, fa tres setmanes, ja es van estrenar al I Open Cat de Grups Xous i Quartets, un nou format que va reunir les diferents competicions territorials, en una sola i que es va celebrar a Lleida.

Reus ha estat seu d’importants esdeveniments vinculats al patinatge com ara el Campionat d’Espanya de Grups Show l’any 2023 i el 2013 i també va ser seu del Mundial Júnior i Absolut del 2014. En aquest sentit, el regidor de Salut i Esports, Enrique Martin ha posat en valor la capacitat de la ciutat d’acollir esdeveniments esportius i l’impacte positiu en l’economia local. «Seguim esforçant-nos per potenciar la capitalitat esportiva de la nostra ciutat, com defineix el nostre Pla d'Acció Municipal», ha afegit.