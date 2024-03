Els treballadors de la Residència ICASS de Reus seran traslladats a Tarragona, l'Espluga i Móra d'Ebre

El Departament de Drets Socials i la plantilla de la Residència de Gent Gran de Reus han arribat a un acord pel trasllat «temporal» del personal a altres centres de la demarcació mentre durin les obres de reforma a l’edifici actual. Dels 80 treballadors, una setantena aniran a la residència de la Mercè de Tarragona, on, segons el departament, s’obriran plantes per a l’atenció de nous usuaris.

En aquest cas, també s’ha acordat la contractació d’un servei d’autobús entre ambdues localitats. Pel que fa a la resta de treballadors, tres es destinaran a la residència Jaume I de l’Espluga de Francolí, set a la residència Natzaret de Móra d’Ebre, un al centre d’acollida La Mercè i un altre als serveis territorials del departament a Tarragona.

El departament també s’han compromès a mantenir les condicions laborals que tenen, actualment, aquests treballadors, una vegada retornin a l’equipament reusenc. Paral·lelament a les negociacions amb la plantilla, Drets Socials ha informat que també ha estat en contacte amb les famílies dels residents per informar-los de les futures obres al centre i del seu trasllat «temporal». De fet, el departament ha assegurat que iniciarà en els pròxims dies un procés de valoració «cas per cas» per tenir en compte les preferències de cadascun dels usuaris i familiars.

Mantenen la lluita

Per la seva banda, la presidenta del comitè territorial de Drets Socials de CCOO a Tarragona, Glòria Boqué, ha assegurat a l’ACN que «s’han vist obligats» a negociar amb el departament, perquè sinó «la decisió s’hagués pres unilateralment». D’aquesta manera, han obtingut el «màxim benefici» per tots aquells treballadors que, segons Boqué, «es veuen obligats a marxar del centre». Tot i això, Boqué ha reivindicat que tant treballadors, com usuaris i familiars continuaran lluitant per mantenir-se a l’equipament reusenc.