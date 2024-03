Atropellen la seva filla i l'hospital Sant Joan la deriva amb una fractura d'húmer a casa perquè tenen els quiròfans col·lapsats

Una mare ha denunciat a través de la xarxa social 'X' que ha hagut de portar la seva filla a l'hospital Joan XXIII de Tarragona perquè, després de patir un atropellament a Cambrils ahir dilluns, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus «tenia els quiròfans col·lapsats».

A més, Sònia, la mare, ha explicat en el fil que la seva filla ha patit una fractura d'húmer i que aquest dimarts «ens han trucat per informar-nos que l'operació està programada per al dia 22». «A veure, una fractura d'os ha d'esperar tres setmanes per poder operar-se? El dolor es supera amb una recepta de nolotil i cap a casa a esperar?», ha manifestat.

Així doncs, Sònia ha indicat que «si l'hospital no rectifica i ens dona una solució immediata no tindrem més remei que interposar una denuncia». Finalment, l'hospital de Reus ha respost al fil indicant-li a Sònia que contacti amb la Unitat d'Atenció al Ciutadà per correu electrònic perquè puguin atendre-la de forma personalitzada.