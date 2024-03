Viajes Para Ti crearà 70 nous llocs de feina per a internacionalitzar-se

Viajes Para Ti contractarà a 70 persones en els pròxims 18 mesos. La companyia, que engloba firmes com esquiades.com o buscounchollo.com, es troba en un procés de creixement constant, que s’ha materialitzat amb l’ampliació de les seves instal·lacions ubicades a REDESSA Tecno. L’agència de viatges online ha sumat un nou espai i ara ocupa més de 1.000 m², convertint-se en l’empresa que ocupa més superfície a les instal·lacions del centre.

«L’expansió de les oficines respon a la nostra estratègia de creixement. L’objectiu és que d’aquí a 18 mesos arribem als 200 treballadors» explicava divendres, en la inauguració oficial de les noves instal·lacions, el CEO de Viajes Para Ti, Rafa Fuertes. «Quan vam arribar aquí érem 15 persones i ara ja en som 130», detallava. I en aquest sentit, afegia que «el Tecnoparc és un bon lloc on créixer com a empresa».

Talent jove

Pel que fa al perfil dels futurs nous treballadors, Fuertes comentava que busquen «tota mena de perfils»: des de desenvolupadors de software i especialistes en màrqueting online fins a professionals de l’àmbit de les finances, passant per perfils vinculats amb les tecnologies més disruptives com el big data i la intel·ligència artificial, que ja estan introduint en el funcionament de l’empresa.

«Apostem per la gent jove i pel talent del territori amb convenis de col·laboració amb diversos centres educatius per a impulsar la formació dual», assegurava el CEO. De fet, la mitjana d’edat dels treballadors de Viajes Para Ti és de 28 anys. «Ens agrada que el talent jove pugui desenvolupar-se i pugui treballar bé», destacava. És per això que, a banda de les noves instal·lacions, han sumat dos nous espais d’oci per als treballadors –una sala gaming i una segona amb futbolí i altres jocs–, per a reforçar la motivació i els vincles de l’equip.

Una història d’èxit

La història de Viajes Para Ti recorda a les de les empreses de Silicon Valley. Rafa Fuertes va fundar-la ell sol el 2002, ara fa 22 anys. El primer web que va crear va ser esquiades.com. En la seva primera temporada, va gestionar 500 reserves. Durant la primera dècada dels 2000 el projecte va créixer i el 2010, amb l’objectiu de desestacionalitzar-se, van crear buscounchollo.com. El 2014, va ser el torn del cercador d’hotels amimir.com i l’any passat van impulsar Jump2Spain, que ofereix experiències a Espanya per a turistes estrangers.

El 2023, Viajes Para Ti va gestionar més de 300.000 reserves. La seva facturació s’ha multiplicat per quatre en només un any, passant dels 5 milions d’euros el 2022 als 20, el 2023. Ara, el seu objectiu és internacionalitzar l’empresa. El projecte Jump2Spain, però també l’ampliació d’instal·lacions i de plantilla, seran claus per augmentar la seva presència a l’exterior.