Reus engegarà un procés participatiu per redactar l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions

L’Ajuntament de Reus engegarà un procés participatiu per redactar l’ordenança que ha de regular la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat. La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, ha detallat que hi haurà quatre àmbits de consulta: el polític, el tècnic, el territorial i el públic.

La previsió és que les reunions s’iniciïn a partir de l’abril i que l’ordenança pugui ser aprovada entre el setembre i l’octubre d’enguany. Vázquez ha especificat que tot i que el consistori «no té cap criteri preestablert», sí que tenen clar que «han d’anar de la mà d’altres municipis veïns», com és el cas de l’Ajuntament de Tarragona, qui també es veu obligat a implementar aquesta ZBE.

Segons Vázquez, aquesta ordenança serà el document que definirà normativament els criteris d’accés i circulació de la Zona de Baixes Emissions a la ciutat, per poder determinar quins vehicles podran entrar i circular dins d’aquesta zona que engloba 2,68 quilòmetres quadrats del total de 52,8 quilòmetres quadrats que té el municipi. De fet, es tracta de l’espai més cèntric de la ciutat, on hi resideix el 66% de la població.

Abans de començar a redactar aquesta regulació, el consistori es reunirà amb la ciutadania per «recollir propostes i consideracions». Per fer-ho, treballarà en diferents àmbits d’actuació com són el polític, on es crearà una comissió formada per tots els grups municipals, així com els tècnics especialistes del consistori i representants d’entitats; el tècnic, on es reuniran els treballadors vinculats directament al projecte com són la Guàrdia Urbana, Mobilitat, Salut, entre altres; el territorial, per reunir-se amb diversos ajuntaments de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità; i el públic, on l’Ajuntament de Reus organitzarà jornades per presentar el projecte a la ciutadania i que aquesta pugui participar-hi i proposar consideracions a través de la plataforma digital Reus Participa.

Accions en execució

Aquesta nova ordenança és el «paraigües jurídic» que englobarà el conjunt d’actuacions que el consistori ha desenvolupat durant els últims anys. Entre ells, destaca l’elaboració del Pla de la Zona de Baixes Emissions que ha de definir els objectius a assolir. Aquest es troba en procés de licitació pública, tot i que l’Ajuntament espera que s’adjudiqui en les pròximes setmanes.

Paral·lelament, el consistori continua treballant en la instal·lació d’elements físics i eines tecnològiques que permetin la implantació de la ZBE. Es tracta de càmeres lectores de matrícula i de visualització avançada amb analítica de dades per tal de controlar i la monitoritzar els accessos a la zona. També s’instal·laran càmeres de seguiment de l’estat del trànsit en els principals accessos i rotondes d’entrada a la ciutat, una xarxa de sensors de qualitat d’aire i soroll connectats i una plataforma de gestió per analitzar i fer seguiment de les dades obtingudes, entre altres.

Aquest projecte tècnic va ser adjudicat a l’empresa Alumbrados Viarios SA per un import de 700.000 euros.

Durant els últims mesos, el consistori també ha posat en marxa altres mesures complementàries com són pla d’aparcaments dissuasius, la pacificació del trànsit, els projectes de vianalització, el desplegament de la xarxa de carrils bici, la bicicleta compartida, el bus a demanda i l’estació de Bellissens.

Tot plegat, i segons ha detallat la regidora Vázquez, amb l’objectiu final de millorar la salut de la ciutadania i lluitar contra el canvi climàtic, a partir de la reducció de les emissions contaminants i la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat.