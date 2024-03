El reciclatge d’envasos de vidre al sector de l’hostaleria arriba al 96% dels locals de Reus

L’Ajuntament, amb la col·laboració d’Ecovidrio, va activar l’estiu passat una campanya per impulsar i fomentar el reciclatge dels envasos de vidre en el sector de l’hostaleria, la restauració i el càtering, que va estar activa durant la segona meitat de l’any. Amb la primera fase, d’informació i diagnosi, es va trobar que un 63% dels establiments enquestats —205 de 326— reciclaven correctament la fracció. Després d’una segona visita als locals qualificats de «no recicladors» o «dubtosos» —separaven els residus, però potser no de forma correcta—, així com a aquells que estaven tancats temporalment, el percentatge s’incrementà fins al 96%: 316 de 329.

«Estem vora el 100%, són unes dades molt positives i la idea és que es pugui fer una segona campanya, però no volem fer-nos trampes al solitari», valora el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio. L’edil comenta que, a Reus, hi ha «més bars i restaurants» a banda dels enquestats i que l’objectiu és dur a terme més campanyes per «intentar arribar al 100%» . Amb cada edició, es voldria arribar a uns 320 establiments. En aquests moments, el consistori està «treballant ja» per repetir la iniciativa, assegura Rubio, qui detalla que «la metodologia serà la mateixa». Les primeres visites van incidir, especialment, en el centre de la ciutat, si bé «es va anar ampliant el radi d’acció».

Per ajudar els establiments que ho sol·licitessin, se’ls proporcionaven petits contenidors. Ecovidrio apunta que es van sol·licitar fins a 84 galledes per dur a terme la separació de les fraccions amb més facilitat. Organització i Ajuntament recorden que, a més, a l’agost, es van instal·lar dos nous cubells de vidre de dimensions reduïdes a les places de la Patacada i de la Dona Treballadora, on no es poden col·locar altres sistemes de recollida del vidre per «dificultats tècniques», segons s’informà en el seu moment.

La recollida puja un 7%

En l’àmbit global de la ciutat, Rubio assenyala que la recollida del vidre es va incrementar un 7% el 2023, en comparativa amb l’exercici anterior, tenint en compte tant la comercial com la domiciliària. «Vam passar de 247 tones a 263», concreta. El regidor en cap de Medi Ambient i Sostenibilitat considera que la millora de les dades respon a diversos factors, entre els quals s’inclouen «les campanyes locals i nacionals», que cada vegada hi hagi «més gent sensibilitzada» i al fet que el vidre és «la fracció més neta, senzilla i còmoda de reciclar, junt amb el paper i cartró». A l’altra banda de la balança hi ha la matèria orgànica. L’Ajuntament incidirà en el seu correcte reciclatge aviat amb noves campanyes.