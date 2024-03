En estat crític un vianant a Reus després de ser atropellat per un conductor que anava drogat

Un vianant va resultar ferit crític aquest passat diumenge a la tarda després ser atropellat per un conductor que anava drogat al carrer Camí de Riudoms de Reus. Els fets es van produir a les 17.40 hores i la Guàrdia Urbana va detenir a l'infractor després de realitzar-li el test d'alcoholèmia, on va donar negatiu, i el de droga, on va donar positiu en cocaïna.

La víctima de l'accident va ser traslladada en estat crític i amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. Fins al lloc dels fets, es van traslladar dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana i del SEM.